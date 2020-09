Skylum kondigt beelbewerker met kunstmatige intelligentie aan

Softwarefabrikant Skylum heeft een compleet nieuwe versie van hun beeldbewerkingsprogramma Luminar aangekondigd. Het nieuwe Luminar AI is de eerste beeldbewerker die volledig wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie.

Traditionele fotobewerking kan saai en tijdrovend zijn. Met Luminar AI gaat het alleen om het resultaat en niet om het proces. Het automatiseert namelijk de meeste handmatige taken en vereenvoudigt het zo het bewerken en gereedmaken van beelden. Wil je een andere lucht in je beeld? Het weer kiezen dat bij de gewenste sfeer past? De details van een gezicht en een lichaam op een natuurlijke manier perfectioneren? Dat kan allemaal met Luminar Ai in seconden. Slimme algoritmen begeleiden je en genereren de beste resultaten wanneer je dat nodig hebt. En dat is slechts een deel van de magie. Dankzij state-of-the-art sjablonen kun je uit verschillende stijlen kiezen of laat je inspireren om een geheel eigen stijl te creëren. Kortom, met Luminar AI kom je in een nieuwe wereld van creatieve mogelijkheden. Wie nu intekent krijgt het programma na verschijnen met een aantrekkelijke korting.

Kijk voor meer informatie op skylum.com.