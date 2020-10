HomeWizard lanceert update Energy app

HomeWizard heeft een nieuwe versie van hun app Energy uitgebracht. Deze app biedt de gebruiker in combinatie met hun P1 meter in real-time inzicht in het stroom- (en eventuele teruglevering) en gasverbruik. De HomeWizard Energy 1.1.0 app is op tal van punten verbeterd.

In deze nieuwe versie heeft elk type grafiek nu een eigen icoon. Zo zie je meteen welke grafiek van je hoofdaansluiting, zonnepanelen of elektrische auto is. Veel gebruikers gaven aan de wens te hebben om met meer decimalen de tarieven in te kunnen stellen. Met deze nieuwe update kun je nu de tarieven tot wel 5 decimalen instellen. Ook kun je nu live het gebruik van je zonnepanelen zien. Als de slimme P1 meter 500 watt teruglevering meet, weet je niet of je 2000 watt opwekt en 1500 watt gebruikt of dat je 1000 watt opwekt en 500 watt gebruikt. Dat is nu verleden tijd. Combineer je een P1 meter met een HomeWizard Wi-Fi kWh meter op je zonnepanelen, dan krijg je niet alleen de opbrengst van je zonnepanelen erbij, maar heb je nu ook tot op de seconde inzicht in het echte gebruik in huis compleet met informatieve grafieken. De HomeWizard P1 meter is voor een paar tientjes te koop op de website van de fabrikant of via Bol.com. De bijbehorende HomeWizard app is gratis te downloaden via de bekende app stores.

Kijk voor meer informatie op www.homewizard.nl.