Bij uitgeverij Van Duuren Media is een derde editie verschenen van hun naslagwerk over Windows 10. In Het Complete Boek Windows 10 derde editie (ISBN 9789463560863) behandelen auteurs Peter Doolaard, Peter Kassenaar, John Vanderaart, Erwin Olij en Bob van Duuren de nieuwste versie – inclusief de recent verschenen update – van het veelzijdige besturingsprogramma van Microsoft, dat ook op tablets gebruikt kan worden. Microsoft heeft alles uit de kast gehaald bij deze nieuwste versie om het werken met de computer nog verder te vereenvoudigen en in die opzet is het bedrijf zeker geslaagd.

Dit ruim 700 pagina’s tellende boek wijst u snel de weg in de (nieuwe) mogelijkheden en functies, zoals het werken met het menu Start, het werken met apps en de vele basisvoorzieningen. In 30 hoofdstukken, verdeeld over de thema’s Introductie en dagelijks gebruik, Geavanceerde zaken, Windows 10 in het netwerk, en Productiviteit, passeren alle relevante zaken de revue. Aan bod komen zaken als: Het menu Start en de Taakbalk gebruiken, Apps downloaden uit de Windows Store, Programma’s installeren, Het bureaublad instellen, Windows-beveiliging, Back-up en herstel, Bestanden opslaan in OneDrive, Bestanden beheren, Bestanden zoeken, Afdrukken, faxen en scannen, Schijven beheren, Nieuwe hardware toevoegen, Taken en acties automatiseren, Netwerk inrichten, Firewall instellingen, Internetten met Edge, werken met Mail, Agenda en Personen, enzovoort. Al met al loodst dit boek u soepel door de vernieuwingen en geeft het snel antwoord op al uw Windows 10 vragen. U kunt het zowel gebruiken als zelfstudiegids of als naslag bij het oplossen van computerproblemen. Het boek kost € 49,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Aanbevolen!