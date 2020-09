Download: Ashampoo Registry Cleaner 2

Nieuw van Ashampoo is Registry Cleaner 2. Met dit gratis programma kan men het Windows Register scannen om beschadigde, overbodige of ongeldige vermeldingen op te sporen en te repareren. Met een opgeschoond Windows Register zal de systeemsnelheid toenemen en de PC weer als nieuw functioneren.

Windows slaat veelgebruikte applicatie-instellingen en configuratiegegevens op in een centrale database, het zogeheten Windows Register. Na verloop van tijd kan deze database vervuild raken met achtergebleven gegevens van niet meer geïnstalleerde software en kunnen zelfs gegevens beschadigd raken. Omdat zo veel toepassingen voor informatie op het Register vertrouwen, kan rommel en gegevensbeschadiging (data corruption) merkbare prestatiedalingen veroorzaken en jouw PC traag en ongevoelig maken. Frequente foutmeldingen of problemen bij het verwijderen van programma’s kunnen ook door problemen met het Windows Register veroorzaakt worden. Ashampoo Registry Cleaner 2 scant het Windows Register om beschadigde, overbodige of ongeldige vermeldingen op te sporen en te repareren. Door het opschonen en compacter maken van het zo essentiële Windows Register, zal de totale systeemsnelheid toenemen, omdat leeshandelingen die gericht zijn op het Register sneller uitgevoerd zullen worden.

De standaardinstellingen van Registry Cleaner 2 detecteren alleen vermeldingen die veilig verwijderd of gerepareerd kunnen worden. Met zijn eenvoudige en vanzelfsprekende bediening in combinatie met geoptimaliseerde zoekalgoritmen, reinigt Ashampoo Registry Cleaner 2 uw Windows Register snel en zeer efficiënt. Een paar klikken, meer is er niet nodig om de klus te klaren, wat het ideaal maakt voor nieuwkomers. Er is geen kennis van de interne werking van het Windows Register vereist! Het programma is geschikt voor Windows 7,8 en 10. Voor extra veiligheid wordt Ashampoo Registry Cleaner 2 met real-time back-ups geleverd om eventuele wijzigingen met een druk op de knop ongedaan te maken. Men kan het programma hier downloaden.

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.