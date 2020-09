Nieuw van Ashampoo is Photo Optimizer 2020. Het betreft een gratis fotobewerkingsprogramma waarin het automatisch optimaliseren van beelden centraal staat. Het stelt gebruikers in staat om afbeeldingen met één druk op de knop te verbeteren zonder dat er een handmatige ingreep nodig is. Het programma vereist dan ook geen fotografische kennis.

Ashampoo Photo Optimizer 2020 is geschikt voor computers met Windows 7 (64-bits) of hoger. Na het ingeven van een emailadres kan men het programma gratis downloaden. De werking is simpel: men klikt in het venster op Bestand toevoegen of sleept een beeldbestand naar dit vak om een foto te openen. Ook is het mogelijk om via Map toevoegen een map met afbeeldingen te openen. In dat geval verschijnt er onderaan het scherm een venster met thumbnails van de in de map aanwezige beelden. Selecteer hier het te bewerken beeld en klik op de knop Auto-optimaliseren. Dat is alles. Het beeld wordt op een aantal punten, zoals belichting, witbalans, contrast en dergelijk, nu automatisch verbeterd. Na de optimalisatie verschijnt een venster Optimalisatie-niveau waarin door middel van een getal (van 1 tot en met 5) de mate van optimalisatie wordt kenbaar gemaakt. Jammer genoeg wordt niet uitgelegd wat er precies is gedaan. Deze enigszins cryptische melding kan men uitzetten door de optie Dit bericht niet meer tonen aan te vinken en op OK te klikken. Dankzij de multi-venster weergave (split-view) kan men vrij vlot de voor en na weergave van het beeld met elkaar vergelijken.

Opties

Verdere beeldverwerking kan worden toegepast door middel van de opties Correctie, Roteren/Spiegelen, Bijsnijden, Formaat wijzigen, Verscherpen en Adaptive Vervagen, rechts van het beeld. Via Correctie kan men onder andere de helderheid, contrast, helderheid (hier lichtheid genoemd), gamma kleurverzadiging en tint door middel van schuifbalken eventueel nog handmatig aanpassen. De overige opties spreken voor zich. Via Afdrukken kan men het resultaat printen en is men niet tevreden dan is een druk op Verwijderen voldoende om het beeld te verwijderen. Via de knop Opslaan kan men het bewerkte beeld opslaan. Handig zijn ook de knoppen Ongedaan maken en Alles ongedaan maken. Op die manier kan men gedane bewerkingen vrij eenvoudig terugdraaien. Via de optie Algemene opties (het radertje) kan men een aantal instellingen, zoals de kwaliteit van de JPEG-beelden en een opslagmap voor back-ups, vastleggen. Al met al zijn er voldoende opties om een en ander naar eigen inzicht in te stellen.

Conclusie

Ashampoo heeft men Photo Optimizer 2020 een handig programma op de markt gebracht waarmee beelden snel en effectief kunnen worden geoptimaliseerd. Het vereist weinig fotografische kennis, dus iedereen kan ermee uit de voeten. Het programma is gratis, dus ons advies: zeker uitproberen!

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.