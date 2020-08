Olympus OM-D E-M10 Mark IV

Nieuw van Olympus is de OM-D E-M10 Mark IV, een compacte en lichte 20-megapixel systeemcamera met verbeterde grip, veelzijdige opnamefuncties en een de krachtige 5-assige beeldstabilisatiesysteem. Een neerklapbaar LCD-scherm, perfect voor selfies, en een elektronische zoeker in high-definition completeren het geheel.

De Olympus E-M10 Mark IV zit vol met functies voor het nauwkeurig vastleggen van unieke momenten, bijvoorbeeld door middel van repeterende opnamen met hoge snelheid van 15 bps. De verbeterde C-AF-precisie maakt het mogelijk om continu scherp te stellen op bewegende onderwerpen. Met Face Priority/Eye Priority AF kan nu ook worden scherp gesteld op gezichten in profiel of op gezichten die naar beneden kijken. De stille modus, waarin de sluiter- en bedieningsgeluiden worden uitgeschakeld, is nuttig in situaties waarin geluid ongewenst is, zoals tijdens muziekvoorstellingen en bij het vastleggen van slapende kindergezichten.

In de automatische modus detecteert de Olympus OM-D verschillende opnamesituaties om vervolgens automatisch de juiste instellingen te selecteren. De modus Advanced Photo (AP) maakt het zelfs mogelijk om foto’s te maken waarvoor normaal gesproken eerdere fotografie-ervaring vereist is. Zo kunnen in de modus Live Composite in een mum van tijd meervoudige belichting of lichtsporen van sterren of koplampen van auto’s worden gerealiseerd. En dankzij de 4K-videofunctie kunnen bijzonder mooie momenten ook als stilstaand beeld in 4K worden geëxtraheerd.

Het maken van selfies door middel van aanraakbediening wordt bovendien eenvoudiger dankzij het eerste neerklapbare LCD-scherm van de OM-D-serie. Dat ondersteunt bovendien opnamen vanuit een hoge of lage hoek, zodat foto’s en video’s met verschillende instellingen precies zo uitpakken als de gebruiker het zich had voorgesteld. De E-M10 Mark IV is ook voorzien van een elektronische zoeker in high-definition, voor het maken van opnamen bij helder buitenlicht of bij tegenlicht. Het delen van beelden is nu gemakkelijker dan ooit dankzij een speciale smartphone-app. Deze bevat ook

De Olympus OM-D E-M10 Mark IV is verkrijgbaar vanaf medio augustus en heeft een adviesprijs vanaf € 699,-.

Kijk voor meer informatie op www.olympus.nl.