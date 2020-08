Gebruikers van Philips Hue, Ikea Home Smart en andere Zigbee-productlijnen lopen – ondanks het inmiddels royale productaanbod – soms toch nog tegen een beperking aan. In dat geval bieden de Zigbee 3.0 compatibele inbouwdimmers en -schakelaars van iCasa uitkomst. Wij probeerden de iCasa AC On/Off Switch inbouwschakelaar in combinatie met Philips Hue uit.

De iCasa AC Switch wordt geleverd in een lichtblauw doosje met daarin de AC On/Off Switch en een Nederlandstalige instructiefolder. De inbouwschakelaar is geschikt voor 100-240V/AC met een output spanning van maximaal 1,5A. Men kan de schakelaar gebruiken in combinatie met LED- (maximaal 200W), halogeen- (400W of 200W met trafo) en gloeilampen (400W). Uiteraard kan men de schakelaar ook voor andere producten gebruiken, mits men bovengenoemde specificaties in acht neemt. In ons geval wilden we een inbouwventilator met aan/uit-trekkoordje in de kelder automatiseren door via een routine dagelijks op gezette tijden de lucht laten afvoeren. In de afvoerbuis was voldoende ruimte om de compacte AC Switch te kunnen plaatsen. We sloten een en ander conform onderstaand schema aan.

De volgende stap was de iCasa AC On/Off Switch aan te melden in het Philips Hue systeem via Instellingen > Lampconfiguratie. Na even zoeken werd de On/Off light van iCasa gevonden. We gaven de nieuwe ‘lamp’ de naam Kelderventilator en maakten vervolgens via Instellingen > Kamers en zones een nieuwe kamer genaamd Kelder aan en namen daar de zojuist aangemaakte Kelderventilator in op. Vervolgens maakten we via Routines > Andere routines > Aangepaste routine maken een nieuwe routine aan. We kiezen daartoe voor Op een bepaald tijdstip en stellen in het volgende scherm de starttijd en de dagen van de week is, we kiezen vervolgens de kamer Kelder en stellen tot slot bij Kamer(s) uitschakelen om de gewenste eindtijd in. Tot slot klikken we op Bewaar om de routine op te slaan. De routine is nu gereed voor gebruik. Via het schuifje naast de routinenaam kan deze eventueel uitgezet worden.

Conclusie

De iCasa AC On/Off Switch doet wat het beloofd. Vooral in situaties waar een (goedkopere) Philips Hue Smart Plug niet mogelijk is, biedt de iCasa On/Off Switch uitkomst. Het aansluiten en opnemen in het Philips Hue systeem verliepen probleemloos. De iCasa AC On/Off Switch kost € 36,95 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.icasa.io.