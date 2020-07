Sony lanceert draadloze tv-luidspreker

Nieuw van Sony is de SRS-LSR200, een draadloze tv-luidspreker waarmee het geluid van de tv in vrijwel elke ruimte in de woning te beluisteren is. Het apparaat versterkt het volume en de kwaliteit van tv-geluid, zodat het ook in andere kamers perfect hoorbaar is.

De drie ingebouwde luidsprekers zorgen voor een helder en natuurlijk geluid binnen een groot luistergebied. De Voice Zoom-technologie optimaliseert de geluidsfrequenties van dialogen in bijvoorbeeld films of series. Wanneer het standaard geluid van de tv lastig verstaanbaar is of bij gehoorproblemen van een familielid is de SRS-LSR200 uitstekend inzetbaar. De luidspreker van Sony is stevig en draagbaar. Met de praktische handgreep is deze overal te plaatsen en eenvoudig mee te nemen bijvoorbeeld op reis. Voor nog meer comfort beschikt de SRS-LSR200 over een ingebouwde afstandsbediening die de meeste bekende tv-merken ondersteunt. Via deze afstandsbediening kan eenvoudig van zender gewisseld worden. De SRS-LSR200 is bovendien spatwaterbestendig. Ook bijvoorbeeld tijdens het koken of aan de rand van het zwembad kan deze speaker ingezet worden.

Stemluidspreker

De SRS-LSR200 beschikt tussen de linker en de rechter stereoluidspreker over een speciale stemluidspreker. Die laat vooral de geluidsfrequenties van de menselijke spraak horen en onderdrukt de invloed van de linker- en rechterluidspreker. Dat beperkt de vervorming en levert een helder en duidelijk stemgeluid op. De SRS-LSR200 is verder uitgerust met de Voice Zoom-functie, die de elementen van de menselijke spraak detecteert en naar voren brengt. Naast de normale stereomodus zijn er ook de standen Voice Zoom 1, die stemmen op de voorgrond brengt, en Voice Zoom 2, die hoge frequenties benadrukt. Schakelen tussen de verschillende standen kan met een specifieke knop. Passieve radiatoren aan de linker- en rechterkant van het apparaat, voor een realistische weergave van lagere stemtonen. Door de lagere stemtonen weer te geven via de linker- en rechterluidspreker en de passieve radiatoren klinken stemmen zeer natuurlijk en realistisch.

Afstandsbediening

De SRS-LSR200 heeft een ingebouwde afstandsbediening voor televisietoestellen. Bovendien beschikt deze speaker over een grote volumeknop, duidelijk leesbare knoppen en is hij spatwaterbestendig. Om de luidspreker op te laden moet deze in het laadstation geplaatst worden. Na drie uur laden kan de luidspreker ongeveer 13 uur lang continu worden gebruikt. Op het laadstation en de kabels staan gekleurde cijfers om alles snel te kunnen aansluiten voor wie minder vertrouwd is met elektronische apparatuur. De zender en luidspreker maken gebruik van een draadloos 2,4GHz-signaal (1 op 1), voor een snelle verbinding die geen last heeft van storing. Zo kan de gebruiker gelijktijdig naar het geluid van de tv en de luidspreker luisteren, voor een natuurlijke luisterervaring.

De Sony SRS-LSR200 is vanaf september verkrijgbaar en gaat € 220,- kosten.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.