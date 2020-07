Magix heeft een nieuwe bundel uitgebracht van Red uw video’s! Deze bundel bestaat uit de Video Easy Red uw Video’s software, een USB-video-converter met S-video- en cinch-kabel, een SCART-kabel en als bonus de Video Sound Cleaning Lab software. Met deze bundel kan men analoog videomateriaal van verschillende bronnen in slechts een paar stappen digitaliseren en het geluid optimaliseren. Wij namen de proef op de som.

In de Magix Red uw Video’s!-doos vinden we een derde generatie video-converter, een S-video- en cinch-aansluitkabel, een verloopkabel van cinch naar SCART en een cd-rom met daarop de softwarepakketten Magix Video Easy Red uw Video’s, Magix Video Sound Cleaning Lab, Music Maker en het stuurprogramma voor de USB video-converter. Tevens staat op deze cd-rom een installatiehandleiding in PDF-formaat. De minimale systeemvereisten zijn Windows 7 of hoger, 2 GHz processor, 4 GB werkgeheugen, een minimale beeldschermresolutie van 1024×768 pixels en een geïntegreerde geluidskaart. Het programma ondersteunt voor het importeren de videostandaarden AVCHD, BD, DVD, de videoformaten (DV­-)AVI, M2TS, MJPEG, MKV, MOV, MXV, VOB en WMV, de videocodecs H.264, MPEG­-1, MPEG­2 en MPEG­4, de beeldformaten BMP, JPEG, GIF, TGA en TIF en de audioformaten Dolby Digital Stereo , MIDI, MP3 , OGG, WAV en WMA. De ondersteunde exportformaten zijn de videostandaarden BD en DVD, de videoformaten M2TS en VOB, de videocodecs MPEG­2 en MPEG­4 en het beeldformaat BMP. Tijdens de installatie van het Magix Video Easy Red uw Video’s programma wordt automatisch het benodigde stuurprogramma voor de video-converter geïnstalleerd. Sluit deze pas aan als de software er om vraagt. Na installatie van alle softwareprogramma’s kan men direct aan de slag.

Praktijk

Wij wilden oude Video8-opnamen uit de jaren 90 digitaliseren. Na het aansluiten van de Magix video-converter, starten we het programma Magix Video Easy Red uw Video’s en selecteren we in het welkomstscherm de optie Nieuw videoproject aanmaken en geven het project vervolgens een unieke projectnaam. We selecteren in het volgende venster Importeren de vierde optie Video’s van analoge bronnen importeren en kiezen daarna de wijze van aansluiting, in ons geval Composite omdat we onze oude Video8-camera met een cinch-kabel op de video-converter hebben aangesloten. We komen nu in het hoofdscherm. Bij Opnamekwaliteit zien we de standaard ingestelde beeldkwaliteit, te weten DVD. Door te klikken op Uitgebreide weergave kunnen we dit eventueel aanpassen, maar wij laten het staan. We starten het importeren door te klikken op de knop Video naar computer overdragen en drukken op de Play-knop van onze videocamera. Het importeren is nu begonnen en we zien het actuele videobeeld in het importvenster met de tekst Overdracht loopt ernaast. Als de gehele video is geïmporteerd, sluiten we dit proces af door op de knop Video-overdracht beëindigen te drukken. De zojuist geïmporteerde video plaatsen we vervolgens via een klik op Videobewerking starten in de tijdbalk onderaan het scherm. Je kunt de video nu met behulp van de diverse gereedschappen verder optimaliseren of het resultaat opslaan via de optie Film voltooien. Wij kiezen voor het laatste, want dan hebben we een bronbestand dat we later – eventueel in een ander programma – verder kunnen bewerken. Via Bestand > Importeren > Video invoegen (V) kan een al bestaand videobestand in het programma worden geopend om te worden bewerkt.

Bewerkingen

Magix Video Easy Red uw Video’s beschikt standaard over diverse gereedschappen om een geïmporteerde of geopende video verder te optimaliseren. Via de schaar-icoontjes (Knippen) en het kruis (Verwijderen) kan men fragmenten uit de video verwijderen en via de knoppen Clips, Foto’s en Muziek toevoegen kan men videobestanden, foto’s en muziek toevoegen. De opties Tekst, Instellen, Audio en Overgangen bieden tal van gereedschappen om de video verder te optimaliseren. Via Tekst kan men onder andere een titel toevoegen. Het geluid optimaliseren dan wel bewerken kan via Audio en scène-overgangen kan men opleuken met effectovergangen via de optie Overgangen. De optie Instellen biedt gereedschappen om het beeld eventueel te stabiliseren, kleur- en belichtingscorrecties toe te passen, de beeldsnelheid aan te passen, en diverse sjablonen om speciale effecten of kleine aanpassingen te doen. Zo kan men via een sjabloon een 4:3-video omzetten naar 16:9-formaat of randstoringen verwijderen. Het enige dat men hoeft te doen is het sjabloon aanklikken en naar de videoclip of het fragment verslepen. In het voorbeeldvenster ziet men direct het resultaat, erg handig. De gereedschappen die men het beste als eerste kan proberen zijn de opties Kleur en Belichting onder Autocorrectie in het venster Kleur. Levert dat niet het gewenste resultaat op, dan kan men proberen handmatig de kleur en belichting aan te passen. Via de kleurencirkel lukte het ons bijvoorbeeld om de kleur van een onderwatervideo aanzienlijk te verbeteren. Via het meegeleverde Magix Video Sound Cleaning Lab kan men het geluid eventueel verder verbeteren.

Conclusie

Magix Video Easy Red uw Video’s! doet wat het beloofd: analoge video’s digitaliseren en indien nodig kan men ze ook nog verbeteren. De aanwezige gereedschappen zijn eenvoudig in gebruik en het resultaat is meteen in het voorbeeldvenster te zien. De bundel kost € 59,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.magix.com/nl/.