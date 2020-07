Steeds meer woningen beschikken over een slimme gas- en elektriciteitsmeter. Handig voor de toeleveranciers, maar wat heb je er zelf aan? Dankzij de zogeheten P1-poort kan ook de gebruiker in real-time inzicht krijgen in het stroomgebruik (en eventuele teruglevering) en gasverbruik. Het enige dat je nodig hebt is een zogeheten P1 meter. Wij bekeken de P1 meter van HomeWizard.

De HomeWizard P1 meter is een klein, rond apparaatje van kunststof dat slechts 45x45x15mm groot is en voorzien van een korte RJ11-kabel en een micro-USB-poort (5v, 500mA). Het wordt geleverd inclusief een installatiefolder. Het apparaatje is geschikt voor alle gangbare slimme meters (Kaifa, Landys-Gyr, Kamstrup, ISKRA, Elster, Echelon, Enermet enzovoort) en wordt bij moderne slimme meters direct vanuit de meter voorzien van stroom. Is dat niet het geval dan dient men de P1 meter via de micro-USB-poort van stroom te voorzien. De HomeWizard P1 meter werkt met 1 tot 3 fasen stroom en normaal- en daltarief. De meter beschikt verder over WiFi (2.4Ghz b/g/n) en RGB-leds tonen de status van het apparaat. In combinatie met de gratis te downloaden Energy app (iOS en Android) kan men real-time het actuele verbruik zien en – na verloop van tijd – gedetailleerde dag-, week-, maand- en jaar-grafieken eventueel met een kostenoverzicht. Voor dit laatste dien je je tarieven van elektriciteit en gas in te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld zien wat je apparaten ’s nachts gebruiken, hoeveel gas je gebruikt als je doucht of wat je zonnepanelen terugleveren. Als je zonnepanelen hebt, kan de P1-meter je laten zien wat je van het net gebruikt, hoeveel je terug levert aan het net en het netto verbruik van uw woning. Als je wilt zien wat jouw werkelijke thuisgebruik is, kan je de P1-meter combineren met de HomeWizard Wi-Fi kWh-meter op jouw zonnepanelen. Dit geeft je aanvullende informatie over je totale energieproductie en het totale stroomverbruik in je huis. De app kan zelfs je energiekosten inclusief saldering nauwkeurig berekenen op basis van je eigen tarieven.

Praktijk

Het aansluiten van de HomeWizard P1 meter op je slimme meter is niet moeilijk: steek de RJ11-kabel in de P1-poort en als je een slimme meter hebt met een SMR-versie van 5.0 of hoger dan geeft deze voldoende voeding voor werking zonder een externe voedingsbron. De LED-ring op de P1 meter gaat bij voldoende stroom wit pulseren. In ons geval bleek onze slimme meter van Kaifa geen voldoende stroom te leveren en moesten we dus een externe USB-adapter op de micro-USB-poort aansluiten. Nadat de P1 meter voldoende stroom had starten we de bijbehorende Energy app op onze iPhone. Als eerste dien je een account door middel van het ingeven van een e-mailadres en wachtwoord aan te maken. Vervolgens dien je je locatie te selecteren en deze een naam te geven. Daarna selecteer je welk apparaat – in dit geval de P1 meter – dat je aan de app wilt koppelen. Met een druk op de P1 meter start je de koppel-modus en wordt deze met de app verbonden. Tijdens dit proces dien je je WiFi-thuisnetwerk te selecteren en het bijbehorende wachtwoord op te geven. Als laatste stap geeft je de P1 meter een naam. De P1 meter is nu actief en toont meteen het actuele stroomverbruik. Zet je nu ergens in huis een apparaat aan, dan kun je direct door de stijging zien wat deze verbruikt. De app heeft vijf schermen, genaamd Nu, Dag, Week, Maand en Jaar. Heb je ook een slimme gasmeter dan zie daar in Nu geen live data van, maar in het dag-, week-, maand- en jaarvenster zie je wel het verbruik. Dat komt omdat slimme gasmeters deze data doorsturen naar slimme elektriciteitsmeters. Als je via Instellingen > Tarieven de bedragen invult die je aan je toeleveranciers voor elektriciteit en gas betaald, dan zie je meteen ook rechtsboven de gemaakte kosten in het Dag-, Week-, Maand- en Jaarvenster.

Conclusie

De HomeWizard P1 meter doet wat de makers beloven: men krijgt een duidelijk overzicht van het gas- en elektriciteitsverbruik en men kan voor wat betreft het elektriciteitsverbruik op zoek gaan naar sluipverbruik door apparaten in- en uit te schakelen. Ook kun je zien wat je apparaten ’s nachts gebruiken en hoeveel gas je bijvoorbeeld verbruikt als je doucht of in bad gaat. De HomeWizard P1 meter is voor een paar tientjes te koop op de website van de fabrikant of via Bol.com. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.homewizard.nl.