Sony Xperia 10 II

Nieuw van Sony is de Xperia 10 II smartphone. Dit lichtgewicht toestel is uitgerust met een aantal kenmerkende functies van Sony. Zo heeft de Xperia 10 II een 21:9 Wide display dat is verwerkt in een stijlvolle behuizing. Dit display biedt meer schermruimte en is ideaal voor wie twee apps tegelijk wil gebruiken. Gebruikers kunnen eenvoudig het scherm splitsen met Side Sense, de 21:9 multi-venstertoepassing, of via stembediening. Het beeldscherm is voorzien van Corning Gorilla Glass 6 aan de voor- en achterzijde. Tevens heeft de Xperia 10 een II IP65/IP68 certificering van IP65/IP68.

Evenals de Xperia 10 heeft de Xperia 10 II een 6-inch 21:9 Wide beeldscherm. Dit nieuwe toestel is uitgerust met een OLED-scherm gebaseerd op de Triluminous-technologie van Sony BRAVIA tv’s. Dit 21:9 beeldscherm garandeert een optimale kijkervaring en biedt natuurlijk ogende kleuren en diepere zwarttinten. Het 21:9-scherm tilt ook gaming naar een hoger niveau en zorgt voor hoogwaardige grafische prestaties en een breder gezichtsveld bij veel mobiele games. Verder biedt het 21:9-scherm een intuïtieve gebruikersinterface exclusief voor Sony. Met Multi-Window kunnen twee schermen of apps tegelijkertijd opgestart worden om efficiënt te multitasken. Verder is er extra capaciteit om snel te schakelen tussen apps voor meer gebruiksvriendelijkheid. De zijsensor biedt ook eenvoudige toegang tot de vooraf ingestelde apps.

Nieuwe camera met drie lenzen

De Xperia 10 II heeft een camerasysteem met drie lenzen: een 26mm groothoek (12MP), 52mm telefoto (8MP) en 16mm ultragroothoek (8MP). Dankzij de verbeterde kleurenreproductie is het eenvoudig om scherpe foto’s maken met vooraf vastgelegde instellingen. Zo is er een Food-, Portret- en Nachtmodus, om zelfs in omstandigheden met weinig licht hoogwaardige beelden te maken. Ook biedt dit toestel 21:9-functies voor foto’s en video’s in 4K. De Xperia 10 II ligt perfect in de hand dankzij het elegante 21:9-breedbeeldscherm. Het toestel is 69 mm breed en weegt 151 gram. De Xperia 10 II beschikt verder over: een water- en stofdichtheid-niveau van IP65/IP68, een 3.600 mAh batterij, Qualcomm Snapdragon 665 Mobile Platform voor betrouwbare prestaties en snelle connectiviteit, High-Resolution en High-Resolution Wireless Audio voor een authentieke audio-ervaring en een 3,5 mm-aansluiting

Beschikbaarheid

De Sony Xperia 10 II is verkrijgbaar voor een adviesverkoopprijs van € 369,-. Het toestel is uitgerust met Android 10 en is beschikbaar in de kleuren zwart en wit. Kopers ontvangen tijdelijk een gratis WI-C310 bluetooth headset t.w.v. € 50,- cadeau zolang de voorraad strekt.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.