De Ring Stick Up Cam Battery is een beveiligingscamera die geschikt is voor gebruik binnen én buiten. De beveiligingscamera is voorzien van een bewegingssensor, 1080p Full HD-resolutie, nachtzicht, ingebouwde microfoon en speakers, en een kijkhoek van 130 graden. Wij probeerden de Stick Up Cam Battery uit.

Ring is vooral bekend van zijn slimme deurbellen, maar het bedrijf levert inmiddels ook een groot aantal interessante beveiligingscamera’s. Gebruikers kunnen de Ring Stick Up Cams op elke gewenste plek installeren om zo elke hoek van hun huis te beveiligen. Ook als er geen stopcontact in de buurt is. De Stick Up Cam Battery werkt via een verwisselbare accu met micro-USB-aansluiting. De Ring Stick Up Cam battery is verkrijgbaar in het wit of zwart en wordt geleverd in een blauw/witte doos. In de doos vinden we de Ring Stick Up Cam Battery, Ring accu, microUSB-kabel, schroeven, pluggen en een meertalig installatiegidsje. Een waarschuwingssticker om eventueel achter het raam te plakken completeert het geheel. Deze wordt in zes talen, waaronder het Nederlands, meegeleverd. Het eerste dat men moet doen is de meegeleverde accu opladen via een USB-adapter (niet meegeleverd) of een USB-poort van een PC. Wat opvalt bij het ter hand nemen van de Stick Up Cam Battery is dat deze geheel van stevige kunststof is vervaardigd. Via een korte draai kan men de bodem losmaken en de opgeladen accu in de camera plaatsen. De voet kan men via een schroef losmaken en eventueel aan de achterzijde plaatsen voor bevestiging aan een muur. Minpunt is de beperkte bewegingsruimte om de camera te kunnen richten. Staat of hangt de camera naar wens, dan is het nu tijd om de camera via de app in gebruik te nemen. Wij maken alweer enige tijd gebruik van de Ring Video Doorbell 2, dus de benodigde Ring app hebben we al op onze iPhone staan. De Ring app is overigens beschikbaar voor Android, iOS én Windows 10.

Installatie

Via de menu-optie Een apparaat configureren start men de installatieprocedure. In de eerstvolgende schermen wordt de eerste keer gevraagd door middel van het ingeven van een gebruikersnaam, emailadres en wachtwoord om een gebruikersaccount aan te maken. Daarna verschijnt er een lijst met Ring producten met de vraag welk product men in gebruik wil nemen. In het volgende scherm selecteren we de optie Beveiligingscamera’s. Hierna kan men de QR Code in de voet van de camera scannen of via Configureren zonder scannen kiezen uit alle beschikbare Ring beveiligingscamera’s, waaronder de Stick Up Cam Battery. Hierna moet in het venster Locatie de locatie in de vorm van een adres in worden gevoerd (of geselecteerd) en daarna of men de camera binnen of buiten gaat gebruiken. In het venster Apparaatnaam kunnen we de beveiligingscamera een naam geven. Hierbij kan gekozen worden uit diverse namen of via Aangepast zelf een naam ingeven. Wij kiezen voor het laatste, want alleen op die manier kunnen we een duidelijke naam, bijvoorbeeld Oprit of Achtertuin, aan de camera toekennen. In het volgende venster wordt gevraagd of de camera via het stopcontact of via een batterij wordt gevoed. Wij selecteren laatstgenoemde optie, plaatsen de opgeladen accu in de camera en de camera start nu op. De blauwe LED-sensor aan de voorkant begint te knipperen. We maken vervolgens contact met het WiFi-signaal van de camera om vervolgens verbinding te maken met het thuisnetwerk. De camera maakt vervolgens automatisch verbinding met ons thuisnetwerk. De Stick Up Cam Battery is nu gereed voor gebruik.

Instellingen

Het ophangen van de camera is mede dankzij de meegeleverde schroeven niet moeilijk. Het enige dat men zelf nog eventueel moet hebben is een boormachine. Dit nieuwe model is niet zo flexibel te richten als voorgaande modellen en ook een veiligheidsschroefje om de camera vast te zetten ontbreekt. Hangt of staat de Stick Up Cam naar wens, dan kan men in de instellingen – tik op de drie puntjes rechtsboven het beeld en kies Instellingen – de standaardinstellingen van de camera aanpassen. Er verschijnt een scherm met schuifjes om de functies Beweging opnemen en Bewegingsmeldingen te bedienen en een tiental vierkante knoppen, genaamd Gebeurtenissen-geschiedenis, Modus-instellingen, Gekoppelde Apparaten, Beweging Snoozen, Gekoppelde Chimes, Apparaat Gezondheid, Bewegingsinstellingen, Apparaat-instellingen, Helpinhoud en Gedeelde gebruikers. Via Gebeurtenissen-geschiedenis krijgt men een overzicht van de recente activiteiten te zien. Via de optie Modus-instellingen kan men instellen hoe de camera zich moet gedragen in de modi Uitgeschakeld, Start en Afwezig. Via Gekoppelde Apparaten kan men bij een bewegingsdetectie eventueel andere aanwezig camera’s activeren en via Beweging Snoozen de bewegingsdetectie tijdelijk (van 15 min tot maximaal 2 uur) uitschakelen.

Chimes

Via Gekoppelde Chimes kan men los verkrijgbare bellen oftewel Ring Chimes beheren. Ring levert twee modellen: de Chime en Chime Pro. Deze steekt men ergens in huis in een stopcontact en koppelt deze via de app aan de camera. De Pro-versie heeft een groter bereik dan de standaard Ring Chime. Heeft men een en ander ingesteld, dan hoort men bij een bewegingsdetectie een waarschuwingsgeluidje. Apparaat Gezondheid toont informatie over de kwaliteit van de WiFi-verbinding, firmware en dergelijke. Via Bewegingsinstellingen kan men aan de hand van een schuifbalk de gevoeligheid van de bewegingsdetectie en eventueel een bewegingsschema en de bewegingsfrequentie instellen. Via Apparaat-instellingen kan men onder andere de video-, meldings-. privacy- en algemene instellingen aanpassen. Via Partners kan men de deurbel koppelen aan andere slimme producten, zoals Wemo-schakelaars. Via deze optie kan men bijvoorbeeld instellen dat er na detectie automatisch een lamp in bijvoorbeeld de gang gaat branden. Helpinhoud biedt toegang tot tutorialvideo’s en helpartikelen en de optie Gedeelde gebruikers biedt de mogelijkheid om andere personen – dus ook bijvoorbeeld tijdelijk de buren – toegang te geven tot de camera. Dit doet men door het versturen van een uitnodiging per email.

Abonnement

Zoals bij alle Ring producten krijgt men bij de aanschaf van de Stick Up Cam een 30 dagen proefabonnement op Ring Cloud Video Recording. Deze service slaat elke video gedurende 30 dagen in de cloud op, zodat men de gemaakte beelden op elk moment kan terugkijken en eventueel met anderen delen. Een dergelijk abonnement is in twee vormen beschikbaar, te weten Protect Basic en Protect Plus. Protect Basic kost € 3,- per maand of € 30,- per jaar voor één camera. Heeft men meer dan twee camera’s in gebruik, dan kan men beter het Protect Plus Plan afsluiten à € 100,- per jaar voor een onbeperkt aantal camera’s. Tevens krijgt men dan 10% korting op de aanschafprijs van Ring producten via de Ring website en mocht je Ring beveiligingscamera ooit gestolen worden, dan vervangt Ring die gratis. Een dergelijke diefstal garantie is vrij uniek. Het delen van gemaakte beveiligingsbeelden kan via de app: men kan kiezen uit diverse opties, waaronder Facebook en Nextdoor, of een link via email of WhatsApp versturen. Zonder abonnement krijgen gebruikers alerts als er een beweging wordt gedetecteerd en kan men live het actuele videobeeld bekijken en eventueel via de audio optie praten met de persoon voor de camera. De videobeelden worden dan echter niet in de cloud bewaard en kunnen dus ook niet later worden teruggekeken. Voor optimale beveiliging is minimaal een Protect Basic abonnement wel aan te bevelen, maar strikt genomen niet noodzakelijk.

Conclusie

De steeds uitgebreidere productlijn van Ring draagt bij aan de missie van het bedrijf om criminaliteit in woonwijken wereldwijd te verminderen. Combineert men een of meer Ring Stick Up Cams met een Ring Video Doorbell en een Protect Plus abonnement, dan kan men zelfs een complete veiligheidsring rondom een woning creëren. De Full-HD videokwaliteit van de Stick Up Cam is voor de meeste situaties toereikend. De Ring Stick Up Cam Battery heeft een adviesprijs van € 99,- en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Op basis van de prima werking en de aantrekkelijke prijsstelling kennen wij de Ring Stick Up Cam Battery een Breekpunt PlusPunt toe. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.ring.com.