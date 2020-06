Panasonic lanceert Lumix G100 vlog-camera

Nieuw van Panasonic is de Lumix G100. Deze camera is speciaal bedoeld voor vloggers en contentmakers. De G100 heeft een superlichte en compacte body waarmee vloeiende 4K of Full HD video’s worden geproduceerd met verschillende framesnelheden.

De Lumix G100 weegt slechts 412 gram en is dus licht en compact genoeg om altijd bij je te dragen. De compositie kan worden gekozen met behulp van de hoge-resolutie zoeker of, als je daar de voorkeur aan geeft, via het drie inch grote touch screen. Het hoge resolutie scherm is gemakkelijk te kantelen en te draaien om vanuit elke gewenste hoek opnames te kunnen maken. Dat is niet alleen handig voor selfies, maar ook voor het opnemen van vlogs waarin de jezelf de hoofdrol speelt. Met een sensor die veel groter is dan die van een smartphone kunnen fantastische foto’s en video’s worden vastgelegd in verschillende situaties. Zelfs ’s nachts of binnen bij weinig licht kunnen duidelijke opnames worden gemaakt. Door de grotere MFT-sensor is het ook mogelijk om prachtige onscherpe achtergronden te creëren voor een professionele look.

Stabilisatie

De krachtige 5-assige hybride beeldstabilisator blinkt uit tijdens het maken van video’s wanneer je in beweging bent. Het resultaat ziet er veel vloeiender en gelikter uit en is prettiger om naar te kijken. Of je nu in huis rondloopt, op de fiets zit of zelfs opnames maakt vanuit een auto, je kan ervan op aan dat de G100 alles stabiel houdt. Superieure geluidskwaliteit is ook gegarandeerd. De Lumix G100 heeft een geïntegreerd OZO Audio by Nokia-geluidssysteem. Het is de eerste spiegelloze systeemcamera ter wereld met zo’n geavanceerde functie. Drie interne microfoons leggen helder en levendig geluid vast, dat net zo realistisch is als er zelf bij zijn. De G100 volgt de stem van een waargenomen persoon en schakelt automatisch over naar de juiste geluidsmodus voor de situatie. Met deze veelzijdige geluidstechnologie klinkt het geluid zo goed dat het niet langer nodig is om te investeren in een aparte externe microfoon.

Speciale functies

Wat voor content je ook wil maken, de G100 heeft er een modus voor. De nieuwe Video Selfie-modus is hier het perfecte voorbeeld van. In deze modus worden zowel de gebruiker als de achtergrond perfect scherp vastgelegd zonder dat er iets hoeft te worden aangepast. Speciale video-effecten als slow -en quick motion en time-lapse zijn eenvoudig te maken. Ervaren vloggers zullen positief verrast zijn dat V-Log L reeds geïnstalleerd is en LUT’s (Look Up Tables) kunnen worden toegepast in de nabewerking. Met de 4K Photo-functionaliteit kunnen de meest spontane momenten worden vastgelegd. Leg beelden vast met 30 fps en sla alleen het beeld op dat je nodig hebt voor de perfecte actiefoto, elke keer weer. Vloggers kunnen ook profiteren van de Frame Marker, die de compositie in de gaten houdt in verschillende populaire beeldverhoudingen. De REC Frame Indicator geeft een opvallend rood kader weer, zodat in één oog opslag te zien is of de camera opnames maakt. Met de nieuwe Tripod Grip DMW-SHGR14 is de camera nog eenvoudiger vast te houden bij het opnemen van vlogs. De Tripod Grip kan ook worden gebruikt als compact statief. Als de camera via USB wordt aangesloten, kan de Tripod Grip worden gebruikt om video-opnames te starten en stoppen, de sluiter te ontspannen en de sluimerstand in of uit te schakelen. Een ander voordeel van de USB aansluiting is dat je on the go de camera kunt opladen. Ideaal als je onderweg bent en geen stopcontact in de buurt is.

Eenvoudige connectiviteit

De Lumix G100 biedt connectiviteit via bluetooth én WiFi, zodat de beste verhalen probleemloos kunnen worden gedeeld. Een speciale uploadknop start het overzetten van video’s en foto’s naar je smartphone, waarna ze direct kunnen worden gedeeld op je favoriete sociale netwerken via de gratis Lumix Sync-app voor iOS en Android. Met Bluetooth Low Energy (Bluetooth 4.2) zijn smartphone en de camera constant verbonden bij minimaal stroomverbruik. De camera kan met een smartphone worden geactiveerd en de smartphone kan ook worden gebruikt om automatisch GPS-geotags toe te voegen aan foto’s. Daarnaast is de smartphone ook te gebruiken als afstandsbediening voor het maken van video’s en foto’s. De Panasonic Lumix G100 zal verkrijgbaar zijn vanaf tweede helft juli voor een adviesprijs van € 749,- (body en 12-32mm zoombjectief) en € 799,- (body, 12-32mm zoomobjectief en Tripod Grip)

Kijk voor meer informatie op www.panasonic.nl.