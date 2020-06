In de reeks Focus op fotografie is bij uitgeverij Van Duuren Media een nieuw, informatief boek verschenen over het fotograferen met een kleine flitser. In Fotograferen met een kleine flitser (ISBN 9789463561105) legt fotograaf Frank Doorhof uit hoe je mooie foto’s kunt schieten met gebruikmaking van een kleine, handzame flitser.

Fotografie is schilderen met licht. Of we nu fotograferen met natuurlijk licht of kunstlicht (flits of continu), een goed belichte foto kan het verschil maken tussen een snapshot en een geweldige foto. Het wordt echter pas echt interessant als we zelf licht toevoegen, of zelfs met niets beginnen en licht gebruiken om alles op te zetten. De keuze voor welk licht je in een bepaalde situatie gebruikt is belangrijk, maar dat geldt ook voor de keuze van de apparatuur en het snappen van hoe die werkt. Dit 176 pagina’s dikke boek behandelt een van de meest gebruikte lichtbronnen voor (aspirant)fotografen die met zo min mogelijk middelen mooie foto’s willen maken: de speedlight of kleine flitser. Je zult na het lezen van dit boek niet alleen snappen wat deze kleine flitsers voor je kunnen doen, maar ook veel tips hebben opgepikt over het werken met modellen, omgevingen en meer. In de 12 hoofdstukken komen zaken aan bod als: bijzondere mogelijkheden van de flitser, gebruik van accu’s en batterijen, algemene lichttechnieken, belichtingscompensatie, accessoires gebruiken, werken met zenders en ontvangers, aankoopadvies, problemen oplossen en niet te vergeten een groot aantal tips van professionals. Na het lezen van dit boek heeft het gebruik van een speedlight of kleine flitser geen geheimen meer voor je. Het boek kost € 32,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Aanbevolen!