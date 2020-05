Sony introduceert HT-G700 en HT-S20R soundbars

Met de Sony HT-G700 en HT-S20R breidt Sony het bestaande home-videoassortiment uit. Dit alles om liefhebbers van films, muziek, games en andere vormen van entertainment – de ultieme bioscoopopstelling in de woonkamer te kunnen aanbieden.

De 3.1-kanaals HT-G700 soundbar met Dolby Atmos en DTS:X is de oplossing om een thuisbioscoop te creëren. De drie front speakers produceren samen met de Vertical Surround Engine een kamervullend Dolby Atmos geluid zonder gebruik te maken van plafondweerkaatsing of omhooggerichte speakers. Deze technologie kan daadwerkelijk het effect van helikopters die boven het hoofd vliegen nabootsen. Zelfs wanneer de content geen Dolby Atmos of DTS:X ondersteuning biedt de HT-G700 een virtueel ruimtelijk geluid. Dit komt dankzij Sony’s Vertical Surround Engine-technologie om stereogeluid om te zetten naar bijna 7.1.2 geluidskanalen. De signaalverwerking werd ook verbeterd om de surround sound in een grotere ruimte mogelijk te maken

Middenspeaker

Dit nieuwe model heeft tevens een speciale middenspeaker zodat elk stemgeluid duidelijk te horen is. Of het nu gaat om een snelle dialoog in een tv-programma of een gefluisterde liefdesverklaring in een Hollywood-film. Ook het luisteren naar muziek wordt erdoor verrijkt met meer details. Tevens is deze soundbar uitgerust met S-Force PRO technologie voor een optimale geluidsweergave bij grotere tv’s (groter dan 55 inch). De HT-G700 produceert een krachtige surround sound en garandeert een heldere geluidsweergaven. Dit garandeert een perfect geluid voor zowel films, Netflix-series, tv-programma’s als muziek via Spotify.

Bioscoopmodus

De geluids- of audiomodus van de HT-G700 is naar wens van de gebruiker instelbaar via een knop op de afstandsbediening. Voor een optimale filmbeleving is er de Bioscoopmodus en met de Muziekmodus zal de soundbar geoptimaliseerd worden voor muziek via bijvoorbeeld Spotify. Tevens is er een Stemmodus en een Nachtmodus. De Stemmodus past de geluidsinstellingen aan om stemgeluid te benadrukken. De Nachtmodus optimaliseert de geluidsbalans zodat het geluid duidelijk hoorbaar is, zelfs bij lage geluidssterktes. De HT-G700 wordt geleverd met een draadloze subwoofer voor een vollere, diepere bas. Ook de behuizing aan de binnenzijde zorgt voor een rijker basgeluid. Uiteraard is de soundbar snel en eenvoudig te verbinden met een tv via Bluetooth of HDMI eARC/ARC.

HT-S20R

De Sony HT-S20R is een betaalbare maar toch zeer krachtige 5.1-kanaals soundbar. Ondanks het strakke ontwerp heeft dit model 400 W vermogen dankzij twee achterspeakers en een subwoofer. De HT-S20R werd ontworpen om perfect te passen bij elk tv-toestel. De soundbar is eenvoudig op een tv aan te sluiten via HDMI of met een optische of analoge aansluiting. Het is tevens mogelijk om muziek af te spelen via Bluetooth of USB.

De Sony HT-G700 heeft een adviesprijs van € 450,- en de HT-S20R is verkrijgbaar voor € 250,-.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.