QNAP lanceert TS-431KX NAS

QNAP heeft een nieuwe NAS met 10GbE SFP+ connectiviteit gelanceerd. De nieuwe QNAP TS-431KX wordt aangedreven door een quad-core 1,7 GHz processor, 2 GB RAM (opwaardeerbaar tot 8 GB) met één 10GbE SFP+ en twee 1GbE netwerkpoorten. Gecombineerd met een QNAP QSW-serie 10GbE/NBASE-T netwerkswitch, kunnen gebruikers gemakkelijk een snelle 10GbE-netwerkomgeving opzetten voor snellere en gestroomlijnde workflows.

Dankzij gereedschapsloze en afsluitbare schijfhouders is het installeren van de TS-431KX NAS gemakkelijker dan ooit, terwijl de schijven toch goed gemonteerd en beveiligd zijn. Het Notification Center van de TS-431KX consolideert alle QTS systeemlogs en waarschuwingen om gebruikers te voorzien van een oplossing in een enkele app voor meldingen. Security Counselor evalueert beveiligingsinstellingen en adviseert beveiligingsinstellingen om de beveiliging van de NAS te verbeteren. Met HBS kunnen gebruikers back-ups van NAS-gegevens naar een andere NAS of naar cloudopslag maken voor een externe kopie om de veiligheid van de gegevens te verbeteren. Ook snapshots worden ondersteund om gebruikers te helpen bij het beperken van de bedreigingen van ransomware en per ongeluk verwijderen of bewerken van bestanden.

App center

Het ingebouwde QTS App Center levert een groot aantal nuttige toepassingen: Surveillance Station maakt het opzetten van een bewakingssysteem mogelijk; Qsync synchroniseert automatisch bestanden tussen NAS, mobiele apparaten en computers; Container Station maakt importeren en exporteren van LXC en Docker apps mogelijk; QmailAgent zorgt voor gecentraliseerd beheer van meerdere e-mailaccounts; Qfiling automatiseert de bestandsorganisatie; en Qsirch vindt snel bestanden. Gebruikers kunnen ook de bijbehorende mobiele apps downloaden voor externe toegang tot hun NAS om de werkefficiëntie te verbeteren.

De QNAP TS-431KX NAS heeft een adviesprijs van € 469,-.

Kijk voor meer informatie op www.qnap.com.