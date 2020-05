Bij uitgeverij Van Duuren Media is een nieuw boek van bestsellerauteur en Photoshop-expert Scott Kelby verschenen. In Portretfotografie bij natuurlijk licht (ISBN 9789463561327) laat hij zien hoe je prachtige portretten bij natuurlijke licht kunt fotograferen en bewerken. Het 208 pagina’s dikke boek telt 9 hoofdstukken, genaamd Portretlenzen, Camera-instellingen, Portretten bij vensterlicht, Buiten fotograferen, Fotograferen in direct licht, Compositie, Poseren, Nabewerking, en Portretrecepten.

Scott Kelby bespreekt in dit boek van alles: van essentiële uitrusting en camera-instellingen tot de technieken die je nodig hebt om indrukwekkende portretfoto’s te maken. Van vensterlicht tot het temmen van hard, direct licht buiten, van de tools en accessoires die je nodig hebt om prachtige portretten in elke lichtomstandigheid vast te leggen, Scott laat het allemaal zien. Aan bod komen zaken als de geheimen om elke keer weer superscherpe portretten te krijgen zonder dat het zweet je uitbreekt; wat de juiste camera-instellingen zijn voor portretten bij natuurlijk licht en waarom (en welke je beter kunt vermijden); hoe je een scheiding maakt tussen je onderwerp en een zijdezachte, onscherpe achtergrond, ongeacht welke lens je gebruikt; hoe je zelfs het hardste licht temt en het in je voordeel gebruikt om zacht, mooi, omhullend licht te creëren; welke lenzen de beste resultaten opleveren en waarom; welke uitrusting je echt nodig hebt en welke accessoires het beste werken, plus een heleboel geweldige tips die je niet alleen helpen om betere foto’s te maken, maar die het hele proces van fotograferen nog leuker maken. Je vindt het allemaal in dit zeer leerzame en informatieve boek. In totaal passeren meer dan 150 zaken waar elke digitale portretfotograaf in de dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen de revue. Op elke pagina van het boek wordt één onderwerp kort en bondig door middel van een tip, truc of onthulling van een ‘geheim’ van een professional behandeld. Scott Kelby heeft daarbij de gave om ingewikkelde dingen eenvoudig uit te leggen; hierdoor krijg je technieken volledig onder de knie waarvan je dacht dat je die nooit zou beheersen. Hij vertelt je, op de zelfde manier waarop hij het een vriend zou vertellen, precies op welke knop je moet drukken en welke instellingen je moet gebruiken zodat je de portretfoto’s kunt maken waarvan je altijd al gedroomd had. Sommige tips en geheimen zijn erg voor de hand liggend, maar er zitten er genoeg tussen die je vast nog niet kent. Door de grote hoeveelheid onderwerpen is het boek ook een prima naslagwerk. Het kost € 34,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Warm aanbevolen!