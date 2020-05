Olympus lanceert OM-D moviekit

Nest Hello videodeurbel

Het aantal videodeurbellen groeit gestaag. Ook Nest Labs heeft nu met de Nest Hello een intelligente videodeurbel op de markt gebracht. In tegenstelling tot veel concurrenten dient men de Nest Hello bedraad aan te sluiten. De Nest Hello videodeurbel kan echter dankzij geavanceerde algoritmen niet alleen vaststellen of er bijvoorbeeld iemand voor de deur staat, […]