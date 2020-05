Is jouw Windows 10 computer ook zo traag? Opstarten lijkt lang te duren en werken met programma’s gaat steeds langzamer en moeizamer. Dan is het tijd om de computer eens goed op te ruimen! In Het opruimboek voor de computer (ISBN 9789059055759) wordt op de bekende visuele wijze stap voor stap besproken hoe je jouw computer weer sneller kan laten werken.

Het 168 pagina’s dikke boek telt zes hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk Back-ups maken wordt uitgelegd hoe je een back-up van je persoonlijke bestanden kunt maken, de werking van herstelpunten en het gebruik van OneDrive. Na het maken van een geslaagde back-up wordt het tijd om bestanden op te ruimen. In het tweede hoofdstuk Bestanden opruimen wordt uit de doeken gedaan hoe je je harde schijf kunt opruimen en optimaliseren. Er wordt gekeken hoe vol de harde schijf is en wat je kunt doen om meer opslagruimte te creëren. Opslaan in de Cloud, het handig inrichten van de computer en de juiste instellingen maken, komen ook aan bod. In het derde hoofdstuk Programma’s opruimen wordt uitgelegd hoe je programma’s verwijdert en opstartprogramma’s uitschakelt. Het vierde hoofdstuk Internet behandelt hoe je cookies kunt tegengaan, de browsergeschiedenis kunt wissen, extensies gebruikt, favorieten goed indeelt, en je e-mail ordent. Handige opruim- en schoonmaaksoftware in de vorm van CCleaner staat centraal in het vijfde hoofdstuk. De informatie in het laatste hoofdstuk Computer overzichtelijk houden zorgt ervoor dat jouw computer netjes blijft en voorkomt dat er software op de computer wordt geplaatst die je er niet op wilt hebben. Dit boek is geschikt voor gebruikers van een Windows 10 desktop of laptop. Het kost slechts € 17,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Aanbevolen!