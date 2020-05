Meer dan ooit zijn we de afgelopen tijd geconfronteerd met de noodzaak om onze gezondheid in de gaten te houden en hierbij de hoogst mogelijk hygiëne in acht te nemen. De Aurela IR Health Thermometer is speciaal ontwikkeld om met behulp van een high precision infraroodsensor lichaams- en oppervlaktetemperaturen op te nemen zonder er contact mee te maken.

Ouderwetse thermometers die via oren, mond of anus de temperatuur opmeten kunnen een bron van infecties zijn. Bacteriën verspreiden zich gemakkelijker op deze manier, waardoor jij en je geliefden meer risico’s lopen. Ook vinden baby’s en jonge kinderen het vaak niet prettig als je via het lichaam de temperatuur op wilt meten. Ze vinden het niet fijn en zitten of liggen daarom niet goed stil, wat de betrouwbaarheid niet ten goede komt. De Aurela IR Health Thermometer biedt dan uitkomst. Deze thermometer gebruikt een high precision infraroodsensor en toont na enkele seconden op het voorhoofd te zijn gericht en geactiveerd op de display jouw lichaamstemperatuur of die van de persoon waarop je hem hebt gericht.

Praktijk

De Aurela IR Health Thermometer wordt geleverd inclusief een Engelstalige handleiding. Na het plaatsen van 2 AAA-batterijen is de thermometer gereed voor gebruik. De thermometer is vervaardigd van stevige kunststof, ligt lekker in de hand en heeft aan de zijkant drie knoppen, genaamd Set, + (plus) en – (min). Via de knop Set kan men vlot wisselen tussen de standen Surface en Body. De modus Body wordt gebruikt om lichaamstemperatuur te meten. Dat gaat lekker eenvoudig: richt de thermometer op een afstand van 3 tot 5 cm op het voorhoofd en druk de temperatuurknop in om de lichaamstemperatuur te meten. Wanneer de temperatuur gemeten is hoor je een piepje en wordt het resultaat op het schermpje weergegeven. Deze kan eventueel in graden Fahrenheit worden getoond. Druk de Set-knop lang in en men kan via de plus- of minknop wisselen naar graden Fahrenheit en terug.

Wanneer er geen activiteit binnen 10 seconden is, dan gaat het scherm uit, en wanneer er geen activiteit binnen 20 seconden is, dan gaat de thermometer automatisch uit.

Foutmarge

Bij een mens ligt de gemiddelde, normale lichaamstemperatuur tussen de 35,5 en 37,8 graden Celsius. De grote vraag is natuurlijk is de waarde die deze infraroodthermometer meet accuraat. Volgens de leverancier geeft het apparaat in 99% van de metingen de juiste lichaamstemperatuur weer, met een foutmarge van maximaal 0,2 graad. Welnu, dat hebben we getest door de lichaamstemperatuur gelijktijdig op meerdere, traditionele manieren te meten. Onze tests wezen een iets grotere foutmarge aan en wel van tussen de 0,3 en 0,4 graad naar boven. Ter illustratie: als een infraroodmeting op het voorhoofd als resultaat 36,5 gaf, dan gaf de gelijktijdige traditionele fysieke meting 36,8 en soms 36,9 als resultaat. Die foutmarge kan natuurlijk per apparaat iets verschillen, dus is het verstandig om dat zelf te controleren. Dan kan men daarna rekening houden met de geconstateerde foutmarge. Overigens bewaart het apparaat maximaal 50 metingen, die via de plus- en min-knoppen kunnen worden opgeroepen.

Conclusie

De Aurela IR Health Thermometer is verkrijgbaar in het wit met groene, blauwe of paarse accenten. Dankzij de grote knoppen en duidelijke display is het apparaat plezierig in gebruik. De foutmarge nemen we voor lief, want het gebruiksgemak is uitstekend en bij een kritieke meting – lees: koorts – is het altijd verstandig om ook voor alle zekerheid een traditionele meting uit te voeren. De Aurela IR Health Thermometer kost € 84,95. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.aurela.nl.