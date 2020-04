Sony lanceert XH95 4K HDR Full Array LED-tv

De Sony XH95 4K HDR Full Array LED-tv’s zijn vanaf nu verkrijgbaar bij alle erkende Sony dealers in de Benelux. Dit model is verkrijgbaar in vijf schermformaten en maakt gebruik van de beste beeld- en geluidstechnologieën van Sony. De XH95 is uitgerust met Sony’s Picture Processor X1 Ultimate. Deze processor speelt een sleutelrol bij de productie van een natuurgetrouw beeld.

De X1 Ultimate heeft een uniek algoritme en kan op intelligente wijze objecten in beeld detecteren en analyseren. Dit resulteert in een realistische weergave van details en een hoogwaardig contrast. De X1 Ultimate maakt deze analyses dankzij Sony’s Object-based Super Resolution. Deze processor kan een object individueel remasteren voor meer diepte, nauwkeurige textuur en een realistischer beeld. Naast beeldkwaliteit is geluidskwaliteit een belangrijk element van de kijkervaring. Daarom beschikt de XH95 over Sony Acoustic Multi-Audio. Sony biedt een Sound-from-Picture Reality ervaring. Dit reproduceert de positie van de geluidsbron zeer nauwkeurig, zodat het geluid direct uit de mond van de acteur lijkt te komen wanneer deze spreekt. Dankzij deze innovatie komt het geluid rechtstreeks van het scherm waardoor ervaring, actie en geluid in perfecte harmonie zijn.

X-Wide Angle

De XH95 4K Full Array LED-tv is vanaf het 55 inch model uitgerust met X-Wide Angle. Dankzij deze technologie wordt kleurverandering beperkt wanneer men van de zijkant kijkt. Dit garandeert een optimaal beeld ongeacht de hoek van waaruit wordt gekeken. Er ontstaat een bredere kijkhoek die kleurverschuivingen vermindert, zodat de kleuren echt blijven ongeacht de kijkpositie. Gebruikers genieten vanuit elke hoek van hoogwaardige beelden met een mooi bereik en meer diepte dan ooit. Ook het design van de Sony XH95 is bijzonder. Deze modellen hebben een Immersive Edge-designconcept. Dit garandeert een nog meer meeslepende kijkervaring dankzij een discrete standaard aan de rand van het scherm. De minimalistische standaard valt bijna niet op en zorgt voor een betere kijkervaring.

Ambient Optimization

Een nieuwe technologie van Sony is Ambient Optimization. Deze optimaliseert de beeld- en geluidskwaliteit op basis van de omgeving van de kijker. Zo past Ambient Optimization de helderheid van het beeld automatisch aan op basis van de verlichting. Om een perfecte weergave te garanderen wordt de helderheid geboost in fel verlichte kamers en verlaagd in donkere ruimtes. De technologie detecteert zelfs objecten zoals gordijnen en meubels die het geluid kunnen absorberen of weerkaatsen, en stemt de akoestiek optimaal af. De XH95 is verder voorzien van de Netflix Calibrated Mode. Deze unieke functie is ontwikkeld om de beeldkwaliteit van de producent te evenaren. Door de optie in het menu te selecteren reproduceert Netflix Calibrated Mode automatisch de beeldweergave. Entertainmentliefhebbers kunnen zo optimaal genieten van tv-series, films, documentaires en andere programma’s op Netflix. Tevens is de XH95 geschikt voor het afspelen van IMAX Enhanced content.

Verlichte afstandsbediening

Sony levert bij de XH95 een hoogwaardige verlichte afstandsbediening van aluminium. Deze biedt tijdens een spannende filmavond praktische besturing in de donkere woonkamer. Eenvoudige bediening via spraak: spraakgestuurde Google Assistant biedt eenvoudig zoeken van content door simpelweg via de afstandsbediening tegen de tv te praten. Gebruikers kunnen eenvoudig een favoriete film zoeken, wedstrijdresultaten en weervoorspellingen opvragen en meer. Simpelweg door tegen de tv te praten. De XH95 is uitgerust met Android 9 Pie. Dit platform staat garant voor eenvoudige toegang tot content, services en apparaten. Ook de originele UI-menu’s en spraakbediening van Sony zijn gebruiksvriendelijker gemaakt. Via de ingebouwde microfoon kunnen gebruikers met hun stem de tv, apps en verbonden toestellen bedienen.

Connectiviteit met apparaten

Dankzij de compatibiliteit met Google Home en Amazon Alexa zijn deze toestellen eenvoudig te besturen met stembediening. YouTube-video’s casten en bedienen via Google Home of met Amazon Alexa-apparaten gaat eenvoudig en snel. Ondersteuning voor Apple HomeKit en Airplay 2 zorgen voor een naadloze integratie van je iPhone en Siri-apparaten met de Sony-tv. Dit garandeert een moeiteloos beheer van smarthome en streamen van content.

De Sony XH95 is vanaf nu verkrijgbaar voor adviesprijzen van € 1.399,- voor het 49 inch model tot € 4,499,- voor het 85 inch model. De 55 inch versie gaat voor € 1.699,- over de toonbank.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.