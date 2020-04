Sony introduceert drie nieuwe draadloze headphones

Dit voorjaar introduceert Sony drie nieuwe headphones met handige handsfree-functies, spraakondersteuning, Quick charging en een strak design. Allereerst introduceert Sony de sportieve true wireless in-ear WF-XB700 Bluetooth headphone met Extra Bass-technologie. Ook brengt Sony de draadloze WI-SP510 op de markt. Deze headphone heeft een speciale nekband en is ideaal voor sportieve muziekliefhebbers dankzij een IPX4 waardering (spatwaterdicht). Ten slotte introduceert Sony de WH-CH710 over-ear headphone. Dit model met noise cancelling sluit gebruikers volledig af van storende omgevingsgeluiden om volledig op te kunnen gaan in de muziek.

WF-XB700

De WF-XB700 in-ear headphone is ideaal voor muziekliefhebbers met een passie voor goede beats. Met Sony’s Extra Bass-technologie wordt er een krachtige bas met heldere stemgeluiden gecreëerd voor ieder geluid. Favoriete baslijnen klonken nooit zo goed. Daarnaast zorgt IPX4 voor waterresistentie, wat betekent dat de consument kan blijven dansen op muziek in de regen. Het Ergonomische Tri-hold design biedt een comfortabele pasvorm voor iedere gebruiker.

En met het compacte oplaaddoosje worden de headphone oortjes beschermd en opgeladen. Hierdoor kan er tot 18 uur muziek afgespeeld worden. De Bluetooth-chip zendt geluid tegelijk naar het linker- en rechteroor en zorgt voor een stabiele verbinding en een stabiele luisterervaring. De Sony WF-XB700 is vanaf eind april 2020 verkrijgbaar voor €150,-.

WI-SP510

Speciaal voor sportliefhebbers heeft Sony de WI-SP510 ontworpen. Dankzij de IPX5-waardering zijn de oordopjes bestand tegen spetters en zweet. Deze kunnen na het sporten eenvoudig worden schoongemaakt met water. Dit model is speciaal gemaakt voor een actieve levensstijl en ideaal voor hardlopen of in de gym. Gebruikers genieten tot wel 15 uur van muziek na slechts een keer opladen. De zachte, flexibele en lichte nekband blijft de hele dag comfortabel.

Elk oordopje heeft een ingebouwde magneet zodat de snoeren tijdens het dragen en meenemen niet in de knoop raken en er altijd probleemloos muziek geluisterd kan worden. De WI-SP510 is ook compatibel met spraakondersteuning. Met een druk op de knop wordt deze geactiveerd van de smartphone om bijvoorbeeld een routebeschrijvingen op te vragen, muziek af te spelen en een telefoongesprek te starten. De WI-SP510 is vanaf half april 2020 verkrijgbaar en kost €80,-.

WH-CH710N

Stilstaan bij een bushalte, per trein naar Parijs of een lange vlucht naar New York – de WH-CH710N filtert automatisch ongewenste geluiden op iedere locatie. Dankzij automatische Artificial Intelligence Noise Cancelling (AINC) wordt het omgevingsgeluid geëlimineerd en zijn dagelijkse achtergrondgeluiden zoals straatlawaai en stemgeluiden niet langer hoorbaar. Speciaal voor activiteiten buiten is er de Ambient Sound functie. Hiermee worden omgevingsgeluiden juist versterkt zodat bijvoorbeeld auto’s of omroepberichten op het station goed hoorbaar zijn.

Dankzij de 30mm-audiodrivers wordt het geluid geoptimaliseerd voor een zuiver en helder geluid. Dit biedt een mooie weergave van lage beats tot hoge stemmen. Met Nier Field Communication (NFC) kan eenvoudig verbinden worden gemaakt met de headphone via een korte aanraking met een mobiele device. En de ingebouwde Li-ion batterij garandeert tot wel 35 uur luistergenot. De Sony WH-CH710N is vanaf half april 2020 verkrijgbaar voor €150,-.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.