Ring app uitgebreid met functie Modi

De Amerikaanse fabrikant Ring, bekend van hun videodeurbellen en beveiligingscamera’s, heeft haar app uitgebreid met de functie Modi. Met deze nieuwe functie heeft men nog meer controle over de werking van de gebruikte Ring-apparatuur.

De functie Modi maakt het mogelijk om al je Ring-deurbellen en –camera’s tegelijkertijd te bedienen en ze zo aan te passen aan je behoefte van het moment. Zodra je deze functie hebt ingeschakeld, worden er drie modusselectieknoppen aan het dashboard toegevoegd, te weten Uitgeschakeld, Thuis en Afwezig. Via Instellingen > Modi kan men deze drie modi-instellingen op deurbel- en camera-niveau naar wens aanpassen. Zo hebben wij er in de stand Uitgeschakeld voor gekozen om de bewegingsdetectie van alle camera’s en deurbellen uit te schakelen. Dit doe je door bij elk Ring-apparaat het schuifje bij Bewegingsdetectie op Uit te zetten en vervolgens rechtsboven op Opslaan te tikken. Eventueel kun je hier ook de functie Live-beeld op dezelfde wijze uitzetten. Selecteer je nu in het dashboard de modus Uitgeschakeld, dan zet je in één keer alle Ring-apparaten uit. Handig als je niet gestoord wenst te worden.

In de modus Thuis detecteren standaard alle binnencamera’s geen beweging, tonen geen live-beeld en leggen ook geen video’s en snapshots vast. Deurbellen en buitencamera’s functioneren normaal. Uiteraard kan men dit via Instellingen eventueel aanpassen. In de stand Afwezig detecteren alle camera’s en videodeurbellen beweging en bieden ook live-beeld. Heb je geen binnencamera’s, dan kun je er eventueel voor kiezen om in de stand Thuis de videodeurbel(len) aan te laten en de buitencamera’s uit te zetten zodat je je ongestoord door de tuin kunt bewegen. Alleen in de stand Afwezig staat dan alles aan. Al met al is de functie Modi een handige aanvulling, die het gebruiksgemak van de Ring-app weer een stukje heeft verhoogd.

Kijk voor meer informatie op www.ring.com.