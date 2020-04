Nederlanders maken nu massaal online fotoboeken

Nu de meeste Nederlanders voorlopig nog thuis zijn, maken ze massaal van de mogelijkheid gebruik om waardevolle herinneringen op de mooiste manier vast te leggen in een zelf ontworpen fotoboek. De verkoop van fotoproducten is met maar liefst 50 procent gestegen in vergelijking met een jaar geleden. Fotoboeken zijn veruit favoriet, maar ook in de categorie Gifts- zoals een notitieboek, aluminium drinkbeker, foto in glas of muismat – zijn de afgelopen tijd twee keer zo veel bestellingen geplaatst. Dat blijkt uit cijfers van CEWE – de grootste aanbieder van gepersonaliseerde fotoproducten in Europa.

Volgens CEWE zijn de bestellingen van fotoproducten sterk toegenomen sinds we thuis moeten blijven. Veel mensen maken van de gelegenheid gebruik om online hun eigen fotoalbum samen te stellen. Het aantal zoekacties is in Google met als zoekterm ‘fotoboek’ sinds maart met ruim 200 procent gestegen. Steeds meer mensen vinden het leuk om hiervan echt werk te maken, want het aantal downloads van de software en apps van CEWE is eveneens flink gestegen. Voor inspiratie weten veel mensen ook de weg te vinden naar de online workshops van CEWE. Ervaren trainers helpen bezoekers met creatieve tips en trucs, alles wat ze nodig hebben om meer uit hun CEWE Fotoboek te halen. De inschrijvingen voor deze workshops zijn inmiddels ruim verdubbeld.

Bijzondere kaften

CEWE biedt voor elk verhaal een ruime keuze uit verschillende kaften om jouw fotoboek nog persoonlijker te maken: van de klassieke hardcover en softcover tot de schriftcover of de nieuwe linnen en lederen kaften die opvallen door hun elegante en tijdloze uitstraling. Terwijl de linnen kaft het fotoboek een moderne look geeft, roept het leren omslag juist herinneringen op aan de vintage fotoalbums van vroeger. Het bijzondere van de nieuwe leren en linnen kaften is dat zij kunnen worden uitgevoerd met de glansopdruk. Het omslag wordt daarnaast een stijlvolle eyecatcher dankzij de ruime keuze uit clipart of door deze te voorzien van allerlei mooie lettertypes – in goud, roze goud of zilver. In het CEWE fotoboek – met meer dan 60 miljoen verkochte exemplaren veruit het populairste fotoboek in Europa – kun je vervolgens bijzondere en waardevolle herinneringen op je eigen manier vastleggen: van vakanties en verre reizen tot bruiloften, een jaarboek en andere onvergetelijke momenten met je vrienden, geliefden en familie.

Kijk voor meer informatie op www.cewe.nl.