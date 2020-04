Fototips voor een prachtig Moederdag-portret

Moederdag (2e zondag in mei) is de ideale gelegenheid om met een serie unieke foto’s te laten zien hoeveel jouw moeder voor je betekent. In onderstaande 7 tips van Nikon wordt uitgelegd hoe je een prachtige portretfoto kunt maken. En dan heb je meteen een onvergetelijk geschenk voor komende Moederdag.

1. Stel scherp op de ogen

Bij een mooi portret is het belangrijk dat je scherpstelt op de ogen. Bij het kijken naar iemand stellen je ogen zelf ook scherp op een van de twee ogen. Juist daarom is het bij een portret vreemd als de oren of het puntje van de neus scherp is en de ogen niet. Scherp stellen op de ogen lukt het best door scherpstelstand AF-S te kiezen en het focuspunt te verplaatsen naar het oog in de AF-veldstand – Enkelpunts AF.

2. Gebruik zacht diffuus licht

Fotografie is letterlijk het schrijven met licht en bij portretfotografie werkt het heel goed om zacht diffuus licht te gebruiken. In zacht diffuus licht ziet eigenlijk iedereen er beter uit. Buiten kun je het beste fotograferen in de vroege ochtend of ’s avonds voordat de zon ondergaat. Ook een bewolkte dag kan heel mooi licht opleveren. Ga je toch voor binnen, dan geven studiolampen het mooiste effect. Die heb jij natuurlijk niet toevallig thuis staan. Dan kun je een externe flitser beter omhoog richten zodat de lamp via het plafond flitst en niet rechtstreeks in het gezicht van je moeder. Wanneer je de ingebouwde flitser op je camera gebruikt, kun je een mooi zacht diffuus licht creëren door een wit plastic bekertje over de flitser te plaatsen.

3. Creëer een mooie achtergrondonscherpte (bokeh)

Een eenvoudige tip om je Moederdagportret een professionele uitstraling te geven is het creëren van een bokeh effect door te werken met een groot diafragma (laag F-getal). Een groot diafragma zorgt ervoor dat de scherptediepte in je foto klein is, waardoor je een mooie wazige achtergrond krijgt en je moeder loskomt van de achtergrond. Alle aandacht gaat dan naar de expressie op haar gezicht. Heb je een spiegelreflex camera? Dan kun je het beste een zogenaamde prime lens gebruiken met een vast brandpuntsafstand, zoals de AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G lens.

4. Stuur de expressie op het gezicht

Je wilt natuurlijk een mooi beeld dat de innerlijke kracht en liefde van je moeder reflecteert. Neem dus niet gewoon een foto waarop je moeder lacht, maar stuur haar emotie door vragen te stellen tijdens het fotograferen. Zorg voor een betekenisvolle blik in haar ogen door te vragen wat ze dacht toen ze papa voor het eerst zag, of vraag of ze nog weet wat ze voelde toen ze jou voor het eerst in haar armen hield.

5. Let op de omgeving

Let ook op de omgeving. Een rustige omgeving zorgt ervoor dat de nadruk komt te liggen op je moeder. Het kan ook juist goed werken om jouw moeder te fotograferen op een plek die veel voor haar betekent, de stoel waar ze altijd zit te lezen of de keuken waar ze haar passie voor koken laat zien. De omgeving mag dus iets toevoegen, maar moet niet afleiden. Fotografeer je je moeder bijvoorbeeld op een buitenlocatie, let er dan op dat de achtergrond niet voor vreemde effecten zorgt. Niets is er zo hinderlijk als je achteraf merkt dat het net lijkt of er een tak uit het hoofd van je moeder groeit. Voor de achtergrond kies je bij voorkeur iets neutraals zonder sterke lijnen of patronen.

6. Denk na over styling

Let ook op de kleding van je moeder. Een goed advies aan haar over wat ze moet dragen, kan natuurlijk gevoelig liggen, maar effen kleuren doen het vaak goed in portretten, vooral omdat ze de aandacht niet afleiden. Opvallende dessins schreeuwen: kijk naar mij, kijk niet naar het gezicht.

7. Flatteuze hoeken

Tot slot werkt het heel goed om bij een portret niet recht van voren te fotograferen. Vraag dus of je moeder zich een beetje van jou af kan draaien (bijvoorbeeld 45 graden) en of ze daarna haar hoofd iets naar je toe kan draaien om je aan te kijken. Dit is een mooiere, meer flatteuze pose waardoor je moeder ook nog eens slanker lijkt. Dat zal ze vast waarderen.

