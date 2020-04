Bij uitgeverij Van Duuren Media is een nieuw boek verschenen voor bezitters van een Nikon Z-camera. In Fotograferen met een Nikon Z-camera (ISBN 9789463561525) behandelt auteur Heike Jasper alle ins en outs van deze nieuwe spiegelloze Nikon-camera’s, zoals de Nikon Z6, Z7 en de nieuwe Z50.

Het 320 pagina’s tellende boek telt in totaal 8 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk Configuratie van de Nikon Z50, Z6 en Z7 biedt een snelle introductie, zodat u direct aan de slag kunt. Behandeld worden onder andere de specifieke kenmerken van Nikon Z-camera’s en de individuele configuratie van de menu’s. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan belichting. Aan bod komen zaken als de samenhangen in de belichting, de opnamestanden Auto, P, P*, S en A, een vergelijkend overzicht van lichtmeetmethoden, belichtingscorrectie, de handmatige belichtingsregeling M, en extreme verschillen in helderheid vangen. Autofocus en scherpte staan centraal in hoofdstuk 3. Er wordt uitgebreid ingegaan op het scherpstelsysteem van de Nikon Z-camera, de AF-scherpstelstanden, beeldvoortgangssnelheden van de Nikon Z-camera’s, speciale functies voor beeldseries, ongewenste onscherpte en beeldfouten voorkomen, handmatige scherpstelling, en scherpstelvoorinstellingen in Picture Control. Ook het instellen van focus-shift (Z6 en Z7) komt aan bod. Hoofdstuk 4 staat in het teken van witbalans en kleuroptimalisatie en de beschikbare objectieven voor de Nikon Z-serie staan centraal in hoofdstuk 5. Flitsen en filmen met de Nikon Z-serie worden behandeld in de hoofdstukken 6 en 7. In het laatste hoofdstuk is er ten slotte aandacht voor de beschikbare accessoires voor de Nikon Z-serie en cameraonderhoud. Het boek is geïllustreerd met een groot aantal praktijkopnamen. Al met al een prima boek voor gebruikers die meer uit hun Nikon Z-camera willen halen. Het boek kost € 32,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com.