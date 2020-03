Philips Hue Smart Button

Het aanbod Philips Hue schakelaars is onlangs uitgebreid met de Hue Smart Button, een kleine, slimme knop waarmee men een groep Hue lampen in een kamer kan bedienen. Men kan een groep lampen ermee aan- en uitzetten, dimmen, schakelen tussen scènes of scènes koppelen aan een specifiek tijdvak. Wij probeerden deze nieuwe schakelaar uit.

De Hue Smart Button wordt geleverd in de bekende blauwgrijze Philips Hue verpakking. In de doos vinden we de ronde slimme knop (met daarin een CR2032 batterij), een vierkante wandplaat, een rond wandplaatje, garantiebepalingen en een gebruiksaanwijzing. De vierkante wandplaat is 76x76x6mm groot en kan met twee plakstrippen of met schroeven aan de wand worden bevestigd. Het formaat van de wandplaat is conform de EU-standaard en kan dus eventueel ook op een wandcontactdoos worden geplaatst. De witte smart button heeft een diameter van 32mm en is 4,5mm hoog. De knop is gemaakt van silicone kunststof en bezit aan de achterzijde een magneet waarmee de knop op de wandplaat of op het losse ronde wandplaatje kan worden geplaatst. Dit ronde wandplaatje bezit aan de achterzijde een plakstrip waarmee men het plaatje bijna overal kan plaatsen: op het nachtkastje, een deurpost, onder een bureau enzovoort. Heeft men, bijvoorbeeld in de keuken, ergens een metaal oppervlak, dan kan men daar de slimme knop zonder wandplaatje op plaatsen. Kortom, de mogelijkheden op de slimme knop ergen te kunnen plaatsen zijn talrijk. Overigens ondersteunt de Hue Smart Button ook alle gangbare spraakassistenten, te weten Amazon Alexa, Apple HomeKit via de Hue Bridge, Google Assistent en Microsoft Cortana via de Hue Bridge.

App

Om de knop in gebruik te nemen opent men de Hue app en kiest men Instellingen > Accessoireconfiguratie > Accessoire toevoegen. In het venster Accessoire toevoegen kiest men in de lijst accessoires de optie Hue Smart-knop. Vervolgens wordt gevraagd om op de toe te voegen Smart-knop te drukken tot de ingebouwde LED knippert. Mocht de Smart-knop onverhoopt niet gaan knipperen, dan dient men de achterzijde te openen en op de Reset knop te drukken. Hier bevindt zich ook de CR2032 batterij. Als de LED knippert, tikt men op de gelijknamige groene knop en wordt de Smart-knop gezocht en vervolgens aan het Hue systeem toegevoegd. Nu kan men de werking configureren. Men kan als eerste de knop een unieke, herkenbare naam geven en vervolgens de kamer selecteren die men met de knop wil bedienen. Bij Gedrag kan men kiezen uit twee opties: Licht op basis van tijd of Scène doorlopen. Bij de eerste optie kan men aan vijf zelf in te stellen tijdvakken een specifieke scène toekennen. Bij de optie Scène doorlopen kan men vijf scènes toekennen aan respectievelijk één, twee, drie, vier of vijf keer drukken. In beide gevallen kan men bij de optie Ingedrukt houden kiezen uit de opties Dimmen, Alle lampen uit of Niets doen. De eerste optie is bijvoorbeeld handig voor een slaapkamer of kinderkamer. De tweede optie is meer geschikt voor de woonkamer, keuken, badkamer en gang. Om door de scènes te kunnen wandelen, moet men wel snel drukken, maar na enige gewenning werkt dat in de praktijk prima. Bij Ingedrukt houden kiezen we voor Dimmen, omdat men de lampen door één keer drukken ook weer uit kan zetten. Het enige dat we missen ten opzichte van de Hue dimmer is de mogelijkheid om de lichtintensiteit weer te verhogen.

Conclusie

De Hue Smart-knop is een welkome aanvulling. Mede dankzij het kleine, ronde wandplaatje kan men de knop op de meest uiteenlopende plaatsen kwijt. Ook kan men nu eindelijk een Hue schakelaar over een standaard EU wandcontactdoos plaatsen. Bediening op basis van de optie Scène doorlopen beviel ons het beste. Het ontbreken van de mogelijkheid om de lichtintensiteit weer te verhogen kan men eventueel ondervangen door de meest gebruikte scène twee op te nemen in de lijst van vijf scènes. De Hue Smart Button heeft een adviesprijs van € 19,95 en dat is gezien de geboden kwaliteit alleszins redelijk. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www2.meethue.com/nl-nl/.