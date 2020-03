Om documenten, foto’s of video-opnamen te vervoeren gebruikt men veelal een USB-stick. Raakt men de desbetreffende USB-stick kwijt, dan is de kans groot dat derden toegang krijgen tot de data. Voor fotografen is het is niet leuk als je werk ineens op straat ligt. Een eenvoudig USB-stickje is – zeker voor professionals – dan ook niet meer toereikend. De IronKey D300S van Kingston biedt dan uitkomst.

De Kingston IronKey D300S is een degelijk ogende USB-stick, die beschikbaar is in een 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB en 128GB uitvoering en gebruikt kan worden in zowel de standaard USB2.0- als de veel snellere USB3.0 –poort. De USB-stick is circa 7,8×2,2×1,2cm groot en beschikt over een opening aan het uiteinde, zodat deze ook bijvoorbeeld aan een sleutelbos kan worden bevestigd. Ook wordt een stalen draagring meegeleverd om aan de USB-stick te bevestigen. De leessnelheid van de 128GB-versie bedraagt 250MB/s bij gebruik in een USB3.0-poort en de schrijfsnelheid 85MB/s. De IronKey is compatibel met Windows 8, 8.1 en 10, Mac OS v10.12.x – 10.15.x en Linux v.2.6x+. Wat de IronKey D300S zo bijzonder maakt is de het een Encrypted USB Flash Drive is die zelfs een NATO Restricted Level Certificering heeft behaald. Dit geeft aan dat de Kingston IronKey D300S is opgenomen in de NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC) voor beveiligingsproducten die voldoen aan de operationele eisen van de NAVO-landen en civiele en militaire instanties. Kortom data die op deze USB-stick staat kan nooit meer in verkeerde handen vallen, mits men natuurlijk het wachtwoord niet prijsgeeft. Tijdens het transport zijn de bestanden ook veilig, want de zeer degelijke metalen behuizing van de IronKey D300S is ook nog eens schok- en waterbestendig (conform IEC 60529 IPX8)!

Praktijk

Wij hebben een 128GB IronKey D300S uitgeprobeerd. De eerste keer dat men de USB-stick gebruikt start de Initialization Wizard. In het eerste venster kiest men de gewenste taal, daarna dient men de License Agreement te bevestigen en vervolgens kan men een wachtwoord met hint ingeven. Tot slot kan men een naam, bedrijfsnaam en aanvullende (bedrijfs)gegevens – bijvoorbeeld een retouradres – invoeren. Hierna wordt de USB-stick geformatteerd en is deze klaar voor gebruik. Als men nu de USB-stick gebruikt wordt automatisch de IronKey Unlocker software in de vorm van een DVD-RW-station met driveletter gestart. Start de unlocker software en geef in het venster Control Panel het wachtwoord in en klik op Login. Hierna krijgt men toegang tot de data op de USB-stick via een tweede schijfletter. Om screenloggers te omzeilen is er ook een virtueel toetsenbord beschikbaar om het wachtwoord in te geven. Klik daartoe op het kleine toetsenbord-icoontje achter het wachtwoord-venster. In het Control Panel zit ook een knop Hint voor het weergeven van een tijdens de initialisatie ingevoerd geheugensteuntje en via de optie Contact Information worden de ingegeven naam, bedrijfsnaam en adresgegevens getoond. Het dus slim om contactgegevens in te geven zodat bij verlies een eventuele vinder de USB-stick kan retourneren. Via de optie Reset Device kan men de USB-stick resetten. Alle data wordt dan gewist en de schijf opnieuw geformatteerd.

Conclusie

Je leest het steeds vaker: gevoelige documenten, (privé)foto’s en –video’s die zonder toestemming van de eigenaar op straat komen te liggen met alle gevolgen van dien. De enige manier om dat te voorkomen is om ze goed te beschermen tijdens het transport. De Kingston IronKey D300S is prima geschikt om documenten, videobestanden en grote hoeveelheden hoge resolutie foto’s op een veilige manier te transporteren. Met een leessnelheid van 250MB/s kan men videobestanden probleemloos en zonder haperen afspelen en met een schrijfsnelheid van 85MB/s verloopt ook het overzetten van bestanden lekker vlot. De winkelprijzen variëren vanaf circa € 102,- voor de 4GB-versie tot € 508,- voor de 128GB-versie. Dat is stevig geprijsd, maar daarvoor krijgt men een IUSB-stick met een zeer hoog beveiligingsniveau. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.kingston.com.