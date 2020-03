Disk Drill 4 haalt verwijderde bestanden terug

Ooit eens per abuis een geheugenkaart met honderden beelden gewist? Dan biedt een recoveryprogramma als Disk Drill 4 voor Windows van softwareproducent CleverFiles uitkomst. Men kan met dit programma met één druk op de knop 400 verschillende bestandstypes van een interne of externe harde schijf terughalen. Bestanden kunnen in hun geheel worden teruggehaald of in geval van een beschadigde schijf eventueel worden gereconstrueerd.

Disk Drill 4 is geschikt voor computers met Windows 7 SP1 en hoger, Windows Server 2008 R2, 2012, 2016 of 2019. Het programma is beschikbaar in 18 talen (waaronder het Nederlands) en ondersteunt de HFS/HFS+/HFSX, FAT/FAT32/exFAT, EXT3/EXT4 en NTFS/NTFS5 bestandssystemen. Men kan interne, externe drives, USB-drives, geheugenkaarten alsmede DSK, BIN, DAT, RAW, DD en VMDK disk image bestandsformaten scannen op verloren data. Per abuis verwijderde bestanden kan men snel terughalen met de Snelle Scan functie en via de optie Diepe Scan kan men een gehele drive doorzoeken of verloren gewaande bestanden te vinden en te reconstrueren. Ook kan er worden gezocht naar verloren partities en systeemdata worden herplaatst. Het programma maakt tijdens het scannen een virtuele disk aan met daarin alle gevonden bestandsinformatie. Deze kan men eventueel bewaren en later op nieuw laden. Via de optie Dataprotectie kan men de functie Recovery Fault, een speciaal databeschermingsalgoritme, aanzetten en via de optie Schijf Back-uppen kan men eventueel byte-to-byte disk images met verwijderde data voor later herstel aanmaken.

Praktijk

De werking van Disk Drill 4 voor Windows is simpel: men selecteert in het startscherm de interne of externe schijf die men wil doorzoeken en drukt op de knop Zoek naar data. Het programma zal nu op basis van alle beschikbare herstelmethodes op zoek gaan naar op de desbetreffende schijf aanwezige verwijderde bestanden. In het scherm wordt vervolgens in de categorieën Afbeeldingen, Films, Muziek, Documenten, Archieven en Overig het aantal gevonden bestanden getoond. Wacht tot het scannen is voltooid. Linksonder ziet men hoeveel tijd er is verstreken en hoe lang het programma nog nodig heeft om de gehele schijf block voor block te scannen. Bovenaan het scherm loopt ook een blauwe voortgangsbalk. Is het scannen gereed, dan kan men via de optie Toon scanresultaten in Explorer de gevonden bestanden raadplegen. Men bladert nu door een door Disk Drill aangemaakte virtuele schijf met de mappen Deep Scan, Gevonden bestanden, Herstel gelabeld en Hersteld. In laatstgenoemde map vindt men de volledig herstelde bestanden.

Conclusie

Disk Drill 4 doet wat het belooft: het vindt (delen van) verwijderde bestanden en kan verwijderde bestanden weer terughalen. Maar zoals met veel van dit soort recoveryprogramma’s heeft men het meeste succes als men na een Delete opdracht geen nieuwe bestanden meer op de desbetreffende disk heeft opgeslagen. Is dat wel gebeurd, dan is de kans groot dat een deel is overschreven. Pluspunt van Disk Drill is de eenvoudige gebruikersinterface: letterlijk met één druk op de knop gaat het programma aan het werk, prima. Er is een gratis probeerversie genaamd Disk Drill Basic beschikbaar waarmee men maximaal 500MB aan data kan terughalen. Dat is toereikend om een paar beelden terug te halen. De Pro versie met onbeperkte herstel kost € 99,-. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.cleverfiles.com.