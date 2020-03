Ashampoo UnInstaller Free

De Duitse softwarefabrikant Ashampoo heeft een nieuwe versie van hun gratis programma UnInstaller uitgebracht. Met UnInstaller Free kunt u ongewenste software en apps volledig uit uw Windows-systeem verwijderen. Tevens beschikt het programma over diverse gereedschappen om de werking van de computer te optimaliseren.

Na installatie zien we aan de rechterkant van het startscherm een verticaal menu met de opties Applicaties (dit startscherm), Installeren, Windows apps en Gereedschap. In het startscherm Applicaties staat een lijst met alle op de computer geïnstalleerde programma’s. Om een of meer programma’s te verwijderen, vinken we de desbetreffende programma’s in deze lijst aan en klikken daarna op de knop Deïnstalleren. In het volgende venster Deïnstallateren wordt ter beveiliging nogmaals om een bevestiging gevraagd. Ook hier kan men via de optie Instellingen eventueel nog een aantal zaken aanpassen. Klik daarna weer op Deïnstalleren en doorloop het verwijderingsproces. Een scherm toont de resultaten met daarin het aantal verwijderde bestanden en de teruggewonnen schuifruimte. Klik tot slot op Sluiten om het verwijderingsproces te beëindigen. Via Onlangs geïnstalleerd kan men zien welke programma’s recent zijn geïnstalleerd. Het logboek is te raadplegen via de optie Gelogboekd en de omvang van de aanwezige programma’s is te zien via de optie Grootte. Negatief beoordeeld toont programma’s die men beter kan vermijden en de optie Updates toont een overzicht van alle op het systeem geïnstalleerde programma-updates. Via de laatste optie Deïnstalleerd kan men een overzicht zien van alle met het programma verwijderde softwareprogramma’s.

Windows apps

Via de optie Installeren kan men een nieuw programma op de harde schijf installeren waarbij er tevens een logbestand wordt aangemaakt. Dat maakt het later verwijderen een stuk gemakkelijk. Sleep het installatiebestand naar het venster en doorloop de installatieprocedure. Windows 10 wordt standaard geleverd met diverse apps. Veel van die apps gebruiken we niet, maar ze verwijderen gaat niet of nauwelijks. Ashampoo UnInstaller Free biedt uitkomst: klik op de menu-optie Windows apps en een lijst met alle op de computer aanwezige Windows apps verschijnt. De meeste apps nemen niet zoveel ruimte in, maar apps als OneNote (145 MB), Mail en Agenda (219 MB) en Microsoft Foto’s (270 MB) kan men op een notebook met weinig harddiskruimte als men ze toch niet gebruikt maar beter verwijderen. Het verwijderingsproces werkt hetzelfde als bij de applicaties: men vinkt de Windows apps aan die men wil verwijderen en klikt op Deïnstalleren. Ook nu verschijnt een scherm Deïnstallatie bevestigen waar men eventueel kan opgeven dat de desbetreffende Windows apps voor alle gebruikers moeten worden verwijderd. Klik dan weer op Deïnstalleren en de deïnstallatie wordt uitgevoerd. Een scherm Overzicht toont de resultaten met daarin het aantal bestanden dat is verwijderd en de teruggewonnen schijfruimte. Klik tot slot op Sluiten om het verwijderingsproces te beëindigen.

Gereedschappen

Via de optie Gereedschap krijgt men tot slot toegang tot een aantal handige gereedschappen, te weten Internet Cleaner, Startup Tuner, Service Manager, File Associator, File Wiper en Back-ups. Internet Cleaner zoekt naar cachebestanden, cookies, geschiedenis en andere objecten die kunnen worden verwijderd. Startup Tuner toont een lijst van alle programma’s die tijdens het laden van Windows automatisch worden uitgevoerd. Door op een bestandsnaam te dubbelklikken krijgt men meer informatie over het desbetreffende programma. Door het vinkje voor de bestandsnaam te verwijderen kan men het uitvoeren tijdens het opstarten van Windows stopzetten. Service Manager beheert en rangschikt de geïnstalleerde diensten op de computer. Met File Associator kan men bestandstypen op basis van hun extensie koppelen aan programma’s. Via File Wiper kan men vertrouwelijke en persoonlijke mappen en bestanden voor eens en altijd verwijderen zonder een spoor na te laten. Via Back-ups krijgt men toegang tot recente back-ups die gemaakt zijn na het toepassen van een van de eerder genoemde gereedschappen. Via Herstellen kan men hier bepaalde acties weer ongedaan maken.

Conclusie

Wie regelmatig nieuwe programma’s uitprobeert, kan als snel te maken krijgen met veel overbodige bestanden op zijn of haar computer. Met Ashampoo UnInstaller Free kan men nieuwe installaties op de computer niet alleen in de gaten houden, maar dankzij de diverse meegeleverde gereedschappen kan men de computer ook opschonen. Dit allemaal komt de werking ten goede. Het programma is geschikt voor alle Windows-computers met Windows 7 of hoger en is na e-mailregistratie helemaal gratis. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.