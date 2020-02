Olympus lanceert OM-D E-M1 Mark III

Olympus heeft met de OM-D E-M1 Mark III een nieuwe systeemcamera op de markt gebracht. Dit nieuwste OM-D-model is voorzien van ’s werelds beste beeldstabilisatiesysteem met 7,5 sluitertijdstappen compensatie, een 21,8 megapixel Live MOS beeldsensor, een nieuwe beeldprocessor (TruePic IX), zeer nauwkeurige en snelle AF-mogelijkheden en diverse unieke opnamefuncties.

Met zijn compacte en lichte ontwerp geeft de E-M1 Mark III een nieuwe definitie aan wendbaarheid zonder afbreuk te doen aan de opnameprestaties. In combinatie met het uitgebreide assortiment van hoogwaardige M.Zuiko-lenzen heft dit systeem vrijwel alle beperkingen op voor fotografen om hun creatieve beelden te realiseren. Met tot wel de helft van het formaat en gewicht van andere verwisselbare lenssystemen is het grootste voordeel van Olympus de uitstekende mobiliteit dankzij het compacte, lichtgewicht camerasysteem. De combinatie van het assortiment hoogwaardige lenzen met hoge resolutie en krachtige beeldstabilisatie biedt scherpe foto’s en video’s van hoge kwaliteit in een verscheidenheid aan scenario’s. De nieuwe OM-D E-M1 Mark III maakt deze voordelen toegankelijk voor alle fotografen die op zoek zijn naar professionele opnameapparatuur zonder dat ze worden belast met zware uitrusting. Hoewel de camera geschikt is voor alle vormen van fotografie, zijn de mogelijkheden ervan vooral nuttig voor onderweg. Op het gebied van natuur en wilde dieren, landschap, portretfotografie en filmmaken biedt het systeem enorme voordelen.

De OM-D E-M1 Mark III is vanaf eind februari alleen als behuizing verkrijgbaar in het zwart voor een adviesprijs van € 1.799,- en in verschillende kitversies met de M.Zuiko Digital ED 12-40 F2.8 PRO-lens voor een adviesprijs van € 2.499,- of met de M.Zuiko Digital ED 12-100 F4.0 IS PRO-lens voor een adviesprijs van € 2.899,-.

