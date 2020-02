LIFX lanceert App 4

LIFX, pionier op verlichtingsgebied en producent van slimme verlichtingsoplossingen, heeft een sterk verbeterde app gelanceerd. De LIFX app 4 is geheel vernieuwd en biedt gebruikers nu drie overzichtelijke schermen, genaamd Dashboard, Schedules en Scenes & Effects.

De nieuwe app start in eerste instantie in het scherm Dashboard en door naar links te swipen opent men het scherm Scenes & Effects en door naar rechts swipen komt men in het scherm Schedules. In het Dashboard zijn onder Groups de in het thuisnetwerk aanwezige lampgroepen met daaronder de lampen te vinden. Door een lampgroep of lamp aan te klikken kan men deze via de opties Colors, Whites, Themes en Palette bedienen. Swipen we naar links, dan zien we de aangemaakte scènes en daaronder de beschikbare lichteffecten, te weten Animate, Color Cycle, Flicker, Move, Pastels, Random, Spooky, Strobe en Visualizer. Swipen we in de app helemaal naar rechts, dan komen we terecht in het scherm Schedules. Hier kan men door op het plusteken rechtsonder te klikken het scherm Add a… openen. Via de optie New Device kan men een nieuwe lamp toevoegen, Via New Scene een nieuwe scène aanmaken en via New Schedule een nieuw schema aanmaken. Via de Day & Dusk optie kan men hier de kleurtemperatuur van lampen gedurende dag automatisch aan het moment van de dag aanpassen. Al met al is de LIFX App 4 een hele verbetering ten op zicht van de vorige versie. Na enige gewenning is de bediening nu veel intuïtiever.

Kijk voor meer informatie op www.lifx.com.