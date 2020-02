De Duitse softwarefabrikant Ashampoo heeft in de vorm van Burning Studio 2020 een nieuwe versie van hun programma voor het branden van cd’s, dvd’s en Blu-ray schijven op de markt gebracht. Men kan er niet alleen foto-, muziek- of videobestanden op een schijf mee branden, maar ook audio van audio-CD’s mee extraheren en back-ups maken van externe apparaten als flash drives, mobiele telefoons of tablets. Het beste nieuws is dat het programma na registratie gratis mag worden gebruikt.

Ashampoo Burning Studio 2020 is geoptimaliseerd voor Windows 10, maar ook bruikbaar op een PC met Windows 7 en hoger. De minimale vereisten zijn verder Windows Media Player 10 (of hoger), Microsoft .NET Framework 4.5, DirectX 9.0C, single-core 1 GHz processor of hoger, 2 GB RAM of meer, 250 MB voor de installatie en een standaard geluidskaart (onboard of USB). Het programma is beschikbaar in het Nederlands. In de menubalk links kan men een keuze maken uit het type data dat men wil branden, te weten Gegevens, Audio+Muziek of Video. De geïntegreerde hoesjes editor helpt bij het ontwerpen van individuele hoesjes en boekjes en wordt geleverd met meerdere kant-en-klare sjablonen voor snelle resultaten.

Ook het kopiëren van bestaande schijven via de opties Kopiëren en Schijfkopiebestand is kinderspel. Schijfoverlapping (disc spanning) helpt gebruikers grote hoeveelheden data op meerdere schijven te zetten wat bijzonder nuttig is bij grote media-collecties. Via de optie Back-ups kan een reservekopie van data worden gemaakt. Via Expertinstellingen kan eventueel een reeds gemaakte schijf worden aangepast. De intuïtieve en logische gebruikersinterface is ideaal voor beginners maar ook ervaren gebruikers kunnen prima uit de voeten met dit gratis (na e-mailregistratie) programma.

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.