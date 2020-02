Alien Skin Snap Art 4 is een softwareprogramma annex plug-in waarmee je gewone opnamen omzet in ware kunstwerken. Het bezit een handige preset-browser die direct toont wat elke ingebouwde preset met jouw opname kan doen. Tot de presets behoren onder meer waterverf-, olieverf-, penseelschets-, pastel- en krijt-effecten. Elke preset kan worden aangepast totdat het precies de weergave en sfeer heeft die je zoekt en die vervolgens eventueel bewaard kan worden voor hergebruik. Met dit programma maak je van een foto in een handomdraai een fraai kunstwerk!

Alien Skin Snap Art 4 wordt standaard meegeleverd in de Exposure X5 Bundle, maar os ook los te koop. Het programma is geschikt voor zowel Apple- als Windows-computers. De Mac-computer dient minimaal over OS X Yosemite (10.10) of hoger te beschikken. Windows-pc’s dienen minimaal op Windows 7 (64-bit) te draasien. De hardware moet zijn voorzien van een Intel Core 2 processor en een grafische kaart met een resolutie van minimaal 1280×768 pixels. Snap Art 4 is als plug-in te gebruiken in Adobe Photoshop CS6 of hoger, Adobe Lightroom 6 of hoger en Alien Skin Exposure X of hoger. Mocht je geen van de genoemde beeldbewerkingsprogramma’s bezitten, dan kun je altijd met de stand-alone versie werken. In onderstaande (Engelstalige) video wordt het programma nader toegelicht.



Werking

Hoe je een opname opent hangt af van het grafische programma dat je gebruikt. Vanuit Photoshop, Lightroom en Exposure selecteert je eerst de te bewerken opname en start je daarna op de gebruikelijke wijze de plug-in. De stand-alone versie kan je een bestand openen bij het starten of via Ctrl-O. Ook is het mogelijk om meerdere bestanden te laden en zo een batch te starten. In de gebruikersinterface zie je in het midden altijd de actuele opname, inclusief het toegepaste effect. Links zijn de presets in groepen gerangschikt. Elke groep kan worden geopend en toont dan via miniaturen direct een voorbeeld van het effect. Daarbij wordt de geopende opname gebruikt, en dus niet een voorbeeldfoto. Aan de rechterzijde staan alle opties om de gekozen preset aan te passen. Met een pijlknop kun je de functie Navigator in- of uitschakelen. Let ook op de diverse zoomopties helemaal bovenaan het rechter schermdeel. Het verdient aanbeveling om effecten op 1:1 (100% zoominstelling) te bekijken. Zoomen is trouwens ook mogelijk via de toetscombinaties Ctrl-plustoets en Ctrl-mintoets (Command op de Mac).

Presets

Alle presetgroepen zijn via een driehoekje te open of dicht te klikken. De eerste presetgroep heet Effects Tour. Het is een goede manier om de meest gebruikte teken- en schildereffecten te verkennen. Kies bijvoorbeeld Color Pencil, Comics, Crayon, Oil Paint of Watercolor. Deze namen keren terug in de andere presetgroepen. Alleen kent elke groep meer variaties op een bepaald effect. Zo heeft de effectgroep Crayon presets als Abstract, Detailed of Messy. Om het gebruik van de presets te vergemakkelijken zijn bovenin vier knoppen aangebracht. Hiermee kunt u filteren op favoriete, recente en eigen effecten. Via een plusknop is het mogelijk de huidige instellingen op te slaan als eigen preset. Maar daarvoor zul je wel eerst een preset moeten aanpassen. Dat doe je in het rechter schermdeel.

Panelen

Het rechter schermdeel kent de panelen Background, Detail Masking, Colors, Lighting en Canvas. Het hangt van de gekozen preset af hoe deze panelen precies worden ingedeeld. Zo heb je bij een olieverfschilderij (Oil Paint) opties voor onder meer de penseelgrootte en de dikte van de verf en bij Pencil Sketch zelfs opties voor de pendruk en de arceerhoek. Met behulp van alle schuifbalken en andere opties maak je het effect als het ware op maat. Andere specifieke instellingen zijn bijvoorbeeld Lighting, waarmee de belichting van het kunstwerk kan worden beïnvloed, en Canvas, waarmee type en dikte van het doek worden bepaald. Wil je het originele beeld terugzien, klik dan onder het voorbeeldvenster op de knop Before. Hier zijn ook mogelijkheden te vinden om zowel het origineel als het resultaat tegelijk in beeld te brengen door het scherm horizontaal of verticaal te splitsen.

Conclusie

Alien Skin Snap Art 4 is een gemakkelijk te gebruiken plug-in van hoge kwaliteit. De voorkeuze-instellingen zijn vrijwel allemaal direct bruikbaar en met eenvoudige aanpassingen nog beter te maken. De stand-alone versie ondersteunt batchverwerking. Ook kun je je favoriete instellingen opslaan en later als preset op andere beelden toepassen. Snap Art 4 kost via de website van Alien Skin $ 79,-. Voor dat geld krijgt men een uitstekende oplossing voor wie zijn of haar foto’s wil omzetten naar zeer realistisch ogende olie- of waterverfschilderijen. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.alienskin.com.