Sony kondigt nieuwe TV’s aan

Sony heeft een vernieuwd assortiment televisies aangekondigd. Sony’s line-up voor het nieuwe jaar pakt uit met de ZH8 8K Full Array LED TV, de A8 (55- en 65 inch), A9 (48 inch) 4K OLED Tv’s en de XH95 en XH90 4K Full Array LED Tv’s. Met dit nieuwe assortiment wil Sony de meest meeslepende belevenis op de markt aanbieden. Dit door middel van toonaangevend beeldkwaliteit, innovatief geluid en een prettige gebruikservaring verpakt in premium modellen.

Het topmodel de ZH8, valt binnen de MASTER-series. Met de MASTER-series stelt Sony zich als doel de beeldkwaliteit te evenaren van een professionele monitor in een filmstudio. Mede dankzij een nauwkeurig productieproces en strenge kwaliteitscontrole door de engineers biedt de MASTER series de hoogst mogelijk beeldkwaliteit in een thuisopstelling. Om perfectie in beeld en geluid te garanderen is tevens de kennis over signaalverwerking en de knowhow van Sony Pictures Entertainment ingezet. Dit garandeert een zeer realistische beeldweergave zoals de maker het bedoeld heeft.

Picture Processor X1 Ultimate

De ZH8 8K Full Array LED TV, de A8 (55- en 65 inch) en A9 (48 inch) 4K OLED Tv’s zijn uitgerust met Sony’s Picture Processor X1 Ultimate. Deze processor speelt een sleutelrol bij de productie van een natuurgetrouw beeld. De X1 Ultimate heeft een uniek algoritme en kan op intelligente wijze objecten in beeld detecteren en analyseren. Dit resulteert in een realistische weergave van details en een hoogwaardig contrast. De X1 Ultimate maakt deze analyses dankzij Sony’s Object-based Super Resolution. Deze processor kan een object individueel remasteren voor meer diepte, nauwkeurige textuur en een realistischer beeld.

Ambient Optimization

Een nieuwe technologie van Sony is Ambient Optimization. Deze optimaliseert de beeld- en geluidskwaliteit op basis van de omgeving van de kijker. Zo past Ambient Optimization de helderheid van het beeld automatisch aan op basis van de verlichting. Om een perfecte weergave te garanderen wordt de helderheid geboost in fel verlichte kamers en verlaagd in donkere ruimtes. De technologie detecteert zelfs objecten zoals gordijnen en meubels die het geluid kunnen absorberen of weerkaatsen, en stemt de akoestiek optimaal af.

Nieuw design

Ook is het design van de Sony TV line-up vernieuwd. Deze modellen hebben een Immersive Edge-designconcept. Dit garandeert een nog meer meeslepende kijkervaring dankzij een discrete standaard aan de rand van het scherm. De minimalistische standaard valt bijna niet op en zorgt voor een betere kijkervaring. Voor toekomstige generatie gameconsoles bieden een aantal modellen ondersteuning voor een 8K-resolutie, 4K 120fps en een snelle reactietijd via HDMI-invoer. Dit om top gameprestaties te kunnen leveren.

Netflix Calibrated

Alle modellen van de nieuwe line-up zijn voorzien van de Netflix Calibrated Mode. Deze unieke functie is ontwikkeld om de beeldkwaliteit van de producent te evenaren. Door de optie in het menu te selecteren reproduceert Netflix Calibrated Mode automatisch de beeldweergave. Entertainmentliefhebbers kunnen zo optimaal genieten van tv-series, films, documentaires en andere programma’s op Netflix. Tevens is een groot deel van de nieuwe Sony TV line-up geschikt voor het afspelen van IMAX Enhanced content. Naast beeldkwaliteit is geluidskwaliteit een belangrijk element van de kijkervaring. Daarom beschikken deze modellen over Sound-from-Picture Reality. Dit reproduceert de positie van de geluidsbron zeer nauwkeurig, zodat het geluid direct uit de mond van de acteur lijkt te komen wanneer deze spreekt.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.