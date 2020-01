Philips Hue Play

Het Philips Hue aanbod wordt regelmatig met nieuwe lampen uitgebreid. De Hue Play is een compacte lichtbalk waarmee men vrij eenvoudig een levendige sfeer kan creëren. Men kan daarvoor kiezen uit maar liefst 16 miljoen kleuren voor verschillende lichteffecten.

De Hue Play is beschikbaar in een basisversie en een uitbreiding. De zogeheten base unit wordt geleverd inclusief een netvoeding met drie aansluitingen, een voetje, wandhouder, plakrondje, schroef, schroefsleuteltje en een summiere handleiding. Met de schroef kan men de lichtbalk aan het voetje of de wandhouder bevestigen. In beide gevallen betreft het een vaste bevestiging. Eenmaal bevestigd kan men de lichtbalk niet draaien of kantelen. Dat is jammer, want het beperkt het gebruik aanzienlijk. De balk zelf is 3,6×26,2×4,4 cm groot en gemaakt van een stevige kunststof. De behuizing is verkrijgbaar in het wit of zwart. Dankzij de meegeleverde netvoeding kan men niet één, maar tot wel drie Hue Plays op hetzelfde stopcontact aansluiten. Met elke extra Hue Play, wordt de lichtbeleving intenser. Voor een optimale bediening is verbinding met een Philips Hue Bridge wel vereist.

App

Je kunt de Hue Play dan bedienen vanaf je smartphone of tablet via de Philips Hue App. Je kunt dan vrij eenvoudig zelf je kleurencombinaties selecteren en zo je eigen sfeer creëren. Het koppelen van de Hue Play aan de Hue Bridge gaat via de Hue app. Open de app en kies Instellingen > Lampconfiguratie > Lamp toevoegen. Zet de Hue Play aan en laat de app zoeken naar een nieuwe lamp of geef het unieke serienummer van de Hue Play in en tik dan op Zoeken. Nadat de Hue Play lichtbalk is gevonden, kan men die op de gebruikelijke wijze een eigen naam geven en vervolgens aan een kamer toekennen. In de app kan men de bekende scènes selecteren of via een kleurencirkel zelf de meest geschikte kleurtint vinden en deze eventueel aan een nieuwe scène toekennen. Dankzij de 16 miljoen beschikbare kleuren zijn de mogelijkheden gigantisch. Voor een complete Philips Hue-beleving kun je timers, waarschuwingen, alarmen enzovoort instellen. Philips Hue werkt ook met Amazon Alexa, Apple Homekit en Google Home, zodat je de lampen ook met je stem kunt bedienen.

Conclusie

De Hue Play oogt minder fraai dan de eerder door ons geteste Hue Signe staande lamp. De kunststof behuizing oogt enigszins plasticachtig en de meegeleverde voetjes zijn beperkt qua gebruiksgemak. De Hue Play ophangen en iets kantelen is niet mogelijk. De Hue Play is echter wel aanzienlijk goedkoper dan de Signe lampen. Als indirecte lichtbron op een kast of achter de TV is de Hue Play wat ons betreft dan ook prima inzetbaar. De Hue Play kost circa € 61,- en is onder andere te koop bij Bol.com. Een uitbreidingsexemplaar (zonder voedingsadapter) kost € 53,-. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www2.meethue.com/nl-nl/.