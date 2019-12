Speciaal voor bezitters van een iPhone heeft uitgeverij Visual Steps een boek over het gebruik van de iPhone met iOS 13 en hoger op de markt gebracht. In Werken met de iPhone met IOS 13 en hoger (ISBN 9789059056855) wordt op de bekende visuele wijze aandacht besteed aan het bedienen en gebruiken van een iPhone met het nieuwste Apple besturingssysteem iOS 13.

Internetten, e-mailen, een agenda bijhouden, foto’s en video’s maken. De gebruiksvriendelijke iPhone heeft naast bellen nog zoveel meer mogelijkheden. In deze 144 pagina’s dikke gids leer je stap voor stap werken met deze slimme telefoon. Het boek telt vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk Bellen en FaceTimen wordt aandacht besteed aan het bellen en FaceTimen met de iPhone. In het tweede hoofdstuk Apps downloaden en beheren draait het allemaal om het gebruik van apps. Als je eenmaal met de standaard apps en opties kunt werken, neem dan een kijkje in de App Store waarin nog veel meer gratis en betaalde apps beschikbaar zijn. Het derde hoofdstuk Whatsappen, mailen en webpagina’s bekijken komen WhatsApp, de werking van de emailfuncties en browsen met Safari aan bod. Het vierde hoofdstuk Foto’s en Video is geheel gewijd aan het werken met de iPhone camera. In het laatste hoofdstuk Algemene opties en Instellingen passeren zaken als locatievoorzieningen, updaten, het Berichtencentrum, het Bedieningspaneel, werken net iCloud en de iPhone zoeken de revue. Met dit praktische boek raak je in korte tijd vertrouwd met jouw iPhone en het is ook een prima boek voor beginnende iPhone-gebruikers. Het kost slechts € 13,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Aanbevolen!