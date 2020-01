Nieuwsjaarsschoonmaak: verwijder oude data en verbeter je online veiligheid

De start van een nieuw jaar is voor velen de perfecte tijd om fris te beginnen en daar horen natuurlijk goede voornemens bij. De meest voorkomende goede voornemens zijn afvallen, stoppen met roken, gezonder leven, beter met geld omgaan, en ga zo maar door. Een voornemen wat we helaas nog niet zo vaak horen, is het verbeteren van je online veiligheid en bestandopslag. Kingston geeft je drie tips over hoe jij ervoor kunt zorgen dat je waardevolle bestanden en online accounts in 2020 weer optimaal beschermd zijn.

1. De grote schoonmaak

Het nieuwe jaar is een goed moment om je bestanden op te schonen. Hoe vaak verwijder jij documenten en foto’s die je eigenlijk niet meer nodig hebt? Tijd om afstand te nemen van die selfies van vijf jaar geleden, oude administratieve rompslomp en al die opgeslagen downloads van het afgelopen jaar. Je zult versteld staan van de extra beschikbare ruimte en snelheid van je telefoon of laptop na deze opschoning.

2. Data extern opslaan

Het opslaan van gegevens in de cloud heeft veel voordelen. Zo heb je online overal toegang tot je bestanden. Maar daarnaast biedt het opslaan van bestanden op fysieke producten ook vele voordelen. Allereerst ben je niet afhankelijk van derden en is er veel opslagruimte beschikbaar. Daarnaast heb je geen cloud-abonnementskosten en loop je niet het gevaar dat hackers bij jouw bestanden kunnen. De harde schijf is lange tijd het populairste product geweest om grote hoeveelheden bestanden extern op te slaan, maar SSD’s bieden tegenwoordig een geavanceerdere oplossing. Een SSD bevat, in tegenstelling tot een harde schijf, geen draaiende onderdelen waardoor deze minder kwetsbaar is. De snelheid van SSD’s is een stuk hoger en de prijzen worden steeds vriendelijker voor je portemonnee. Door je bestanden (ook) op te slaan op fysieke producten ben je ervan verzekerd dat je altijd en overal bij je documenten kunt.

3. Maandelijks back-up en wachtwoorden updaten

Uit eerder onderzoek van Kingston is gebleken dat meer dan een derde van de ondervraagde mensen wel eens dierbare foto’s en/of belangrijke documenten is verloren. Toch wordt het belang van een regelmatige back-up vaak onderschat. Zorg ervoor dat je minimaal maandelijks een back-up maakt van al je apparaten (ook je camera), zodat je bestanden niet verloren gaan. Dit kun je bijvoorbeeld doen door maandelijks een herinnering in te stellen in je agenda, of door hier voor jezelf een vast moment voor te pakken. Dit kan van alles zijn: het begin van een maand, het moment waarop je nieuwe maandlenzen in doet of wanneer je je salaris gestort krijgt. Kies een datum die voor jou werkt! Daarnaast is het regelmatig aanpassen van wachtwoorden voor velen een vervelend klusje, maar met deze praktische tips is het zo gepiept. Op deze manier houd je hackers buiten de deur en is je online veiligheid in 2020 gegarandeerd.