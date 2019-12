Magix Let’s Play Bundle

Softwarefabrikant Magix heeft onder de naam Let’s Play Bundle een alles-in-één pakket samengesteld voor gamers en vloggers. De bundel bestaat uit het videobewerkingspakket Vegas Pro, een Trust GX2 252+ Emita Plus streaming Microphone met standaard, het programma Music Maker Plus en een greenscreen van 100×160 cm. Met deze set haalt de streamer of vlogger in één keer alles in huis om professionele video’s te maken.

De vraag naar hoogwaardige hardware en software voor het maken van videocontent groeit. Niet verbazingwekkend, want een groot aantal Nederlandse streamers is uitgegroeid tot BN’ers en zij vervullen een voorbeeldrol. Om streamen toegankelijker te maken, heeft Magix de Let’s Play Bundle uitgebracht. Dit is een pakket waarmee de beginnende streamer direct aan de slag kan. De bundel bevat een GXY 252 Trust microfoon, een Emitta standaard, een greenscreen van 1 bij 1,60 meter en de programma’s Vegas 17 Pro Edit en Music Maker Plus Edition. Magix is onder vloggers en streamers overigens geen onbekende, want Vegas Pro is het meest gebruikte videobewerkingspakket onder vloggers. Het hart van deze bundel is de VEGAS Pro 17 Edit software. Dit softwarepakket is een makkelijk en gebruiksvriendelijk montagepakket voor audio en video. Je hebt beslist geen opleiding aan de filmacademie nodig om met dit pakket films te kunnen monteren. Om het resultaat zo goed mogelijk over te laten komen biedt het programma talloze effecten voor beeld én geluid, want ook geluid kun je net zo makkelijk monteren met dit pakket. Ook krijg je diverse professionele functies, zoals resoluties tot 8K en motion-tracking. De in zwart en grijs uitgevoerde gebruikersinterface ziet er strak en overzichtelijk uit. In principe zien we diverse vensters met linksboven het Import Media venster, daarnaast een Docking Area waarin de mediabestanden worden getoond, rechts daarvan een Video Preview venster waarin het onderhavige project kan worden bekeken, helemaal rechts een venster met de Audio Properties en onderaan over de volle breedte een tijdbalk met daarop de nodige mediabalken.

Gereedschappen

Het Import Media venster kent zes weergaven, te weten Project Media, Explorer, Transitions, Video FX, Media Generators en project Notes. Elk venster kan men door slepen van de randen qua grootte aanpassen of via het kruisje eventueel helemaal sluiten. Op die manier kan men de gebruikersinterface vrij vlot optimaliseren voor de taak waar men op dat moment mee bezig is. Via de optie Default Layout (Alt+D, D) kan men overigens altijd terugkeren naar de oorspronkelijke vensterindeling. Vegas Pro 17 Edit telt voldoende bewerkingsgereedschappen om elke taak tot een goed einde te brengen. Bijzonder handig is de mogelijkheid om bewogen video’s te herstellen. Dankzij de geavanceerde ingebouwde beeldstabilisatie zet men onrustige videobeelden om in vloeiende beelden. Ook de kleuren kan men achteraf gemakkelijk optimaliseren. Een betere doortekening van de schaduwen, de middentonen verbeteren, stel uw wit in op zuiver wit, het is allemaal mogelijk. Het kleurcorrectiefilter biedt een eenvoudig te gebruiken driewielige interface en biedt volledige controle over kleuren, verzadiging en verbeteringen. Focus op een punt en pak een bepaalde kleur met de secundaire kleurcorrectie, terwijl men andere kleuren onveranderd laat. Verander die kleur naar een andere tint of zorg dat hij opvalt, terwijl men alle andere kleuren omzet in zwart en wit. Maak gebruik van een breed scala aan extra kleurcorrectiefilters om saaie video’s levendig te maken of speciale kleureffecten te creëren. Kortom, de gereedschapstas is flink gevuld!

Praktijk

Om een nieuw videoproject te starten kiest men File > New (Ctrl+N). In het venster New Project stelt men vervolgens het gewenste audio- en videoformaat in. De diverse werkvensters zijn nu leeg en men kan aan de slag. De eerste stap is via Import Media de te gebruiken audio-, video- en fotobestanden in het Docking Area venster te plaatsen. Heeft men alle bestanden in het venster geplaatst, dan kan men met het feitelijke montageproces beginnen door de mediabestanden in de gewenste volgorde op de tijdbalk te plaatsen. Dit werkt heel eenvoudig: men sleept videoclips naar de videobalk en plaatst ze in de gewenste volgorde. Ook stilstaande beelden kan men op die manier in een video opnemen. Muziekbestanden positioneert men op dezelfde wijze op de muziekbalk en gesproken audiobestanden op de audiobalk. Teksten kan men via de tekstbalk toevoegen. Overgangen tussen twee scènes kan men animeren door in het venster Transitions een overgang te selecteren en deze te slepen naar de gewenste overgang. Behalve aantrekkelijke overgangseffecten via het venster Transitions bezit het programma ook nog een groot aantal speciale beeldeffecten. In het venster Media Generators vindt men een overzicht van alle beschikbare effecten. Een effect toepassen op een videoclip is simpel: men sleept het effect uit het venster naar de desbetreffende clip en laat het er op los. Dat is alles. Wil men een specifiek effect, bijvoorbeeld een kleurcorrectie of beeldruis toevoegen, toepassen op de hele film, dan klikt men vooraan in de videobalk op Track Fx en selecteert men in het venster Plug-In Chooser het gewenste effect. Heeft men alle overgangseffecten, titels en dergelijke gereed, dan wordt het tijd om de film te bewaren. Klik daarvoor in de menubalk op de knop Render As. In het gelijknamige venster kan men het gewenste output-formaat kiezen, de map waarin de video moet worden bewaard en deze een naam geven. Met een druk op Render wordt de video aangemaakt en opgeslagen.

Conclusie

De Magix Let’s Play Bundle kost € 299,-. Dat lijkt een hoop geld, maar als je alles los gaat te kopen dan ben je meer dan € 500,- kwijt. Men heeft dan wel in een klap alles in huis om professionele video’s te maken. Magix Vegas Pro 17 Edit is door de drag-&-drop-functionaliteit eenvoudig in gebruik, maar dankzij het grote aantal videobewerkingsgereedschappen en beeldeffecten ook bijzonder krachtig. Diverse pro-level bewerkingsgereedschappen, zoals multicam-montagegereedschappen en ondersteuning voor 8K-video, maken dit programma ook geschikt voor de meer ervaren videobewerker. Ondanks de krachtige gereedschappen is het programma relatief gemakkelijk in gebruik. Pluspunt is ook de mogelijkheid om de gebruikersinterface aan de eigen wensen aan te passen. De Magix Let’s Play Bundle is onder andere bij Yorcom te koop. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.magix.com/nl.