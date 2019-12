Nieuw van Canon is de IVY REC, een ultracompacte en gebruiksvriendelijke outdoorcamera om de sfeer van de leukste buitenactiviteiten vast te leggen. Dit cameramodel kan gemakkelijk aan een riem of tas worden bevestigd of in je jaszak worden gestoken. De robuuste Canon IVY REC is bovendien waterdicht en schokbestendig, zodat je waar je ook bent de speciale momenten van het leven vast kunt leggen. Wij probeerden de IVY REC uit.

De Canon IVY REC weegt slechts 90 gram en heeft een 13-megapixel beeldsensor waarmee avonturiers foto’s en Full HD-videobeelden van hoge kwaliteit kunnen vastleggen op een microSD-kaart. Deze lichtgewicht en ultracompacte camera is gedurende 30 minuten waterdicht tot een diepte van maximaal 2 meter en kan schokken bij een valhoogte van 2 meter weerstaan. Hierdoor kan hij de meest uitdagende elementen en omgevingen overleven. Bovendien is er geen scherm dat kan beschadigen, want de clip kan tevens als zoeker worden gebruikt en is te bevestigen aan een riem, tas of koord voor snelle toegankelijkheid. Dit maakt het de perfecte camera voor ‘adrenalinejunkies’. Van skiën, skateboarden, watersporten of mountainbiken, deze robuuste camera is ontworpen om extreme sporten of meer ontspannende buitenactiviteiten met gemak vast te leggen. Dankzij de WiFi- en Bluetooth-connectiviteit kunnen ervaren social media-gebruikers hun foto’s en videoclips met behulp van de gratis Canon Mini Cam-app direct delen met compatibele iOS- en Android-apparaten. De app biedt bovendien grappige mogelijkheden voor beeldbewerking en Remote Live View-functionaliteit, zodat gebruikers hun foto’s of video’s draadloos kunnen bekijken vanuit het perspectief van de camera.



Praktijk

De IVY REC wordt geleverd inclusief microUSB-kabel, een garantiekaart, borichre veiligheidsmaatregelen en een zeer beknopte handleiding. Men laadt de camera op met behulp van de microUSB-kabel. Deze steekt men in de microUSB-poort achter het dekseltje aan de zijkant van de camera en de andere kant in een USB-lader. Achter het schuifdekseltje zit ook de microSD-sleuf waarin men een – apart aan te schaffen – microSD-kaart moet plaatsen voor opslag van de gemaakte beelden. Eventueel kan men de losse magnetische voorplaat gebruiken om het geheugenkaartje in de sleuf te duwen. Nadat de camera is opgeladen en de geheugenkaart geplaatst, is de IVY REC klaar voor gebruik. Aan de voorkant zit het vaste en redelijk lichtgevoelige objectief (F2.2) en aan de achterkant zien we een Moduskiezer met diverse standen, te weten Draadloze modus, OFF, Fotomodus, Videomodus en Multimodus. De Draadloze modus biedt toegang tot de Live View modus en tot de DCIM-map op de microSD-kaart. In de Multimodus wordt bij één keer klikken een foto gemaakt en bij ingedrukt houden een video-opname. Bovenop de camera zit verhoogd de royale ontspanknop en aan de onderkant zit een statiefaansluiting. De linkerkant van de camera is een royale haak waarmee men de camera bijvoorbeeld aan een ski-jack of broekriem kan vasthaken. De minimale scherpstelafstand is 50cm, de brandpuntsafstand van het objectief is circa 25mm (kleinbeeldequivalent) en het automatische ISO-bereik is 100-3200 ISO. In de praktijk werkt de camera prima. De bediening spreekt voor zich en de beeldkwaliteit van de 13-megapixelfoto’s in JPEG-formaat en de Full-HD video’s in MPEG4-formaat is goed. En dankzij de gratis te downloaden Canon Mini Cam app kan men vrij vlot de gemaakte (video)beelden delen met de wereld. Ook kan men deze app als zoeker gebruiken tijdens het maken van opnames.

Conclusie

De Canon IVY REC is verkrijgbaar in vier opvallende kleuren: Dragon Fruit Pink, Avocado Green, Stone Grey en Riptide Blue. Het is de perfecte accessoire voor iedereen die spontane momenten wil vastleggen en delen met de wereld, zonder het risico van beschadiging van een smartphone of dure (systeem)camera. De Canon IVY REC is degelijk gebouwd, handig in gebruik en de geleverde beeldkwaliteit is goed. De Canon IVY REC heeft een adviesprijs van € 129,-. Aanbevolen!

