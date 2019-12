1000 plekken die je écht gezien moet hebben

Bij uitgeverij Terra is onder de naam 1000 plekken die je écht gezien moet hebben1000 plekken die je écht gezien moet hebben (ISBN 9789089898180) een luxe uitgave verschenen met als ondertitel Fotoboek voor de wereldreiziger. En dat is niet overdreven, want het lijvige boekwerk telt ruim 1000 foto’s verdeeld over acht wereldregio’s.

Het 544 pagina’s dikke koffietafelboek en is zowel qua uiterlijk als voor wat betreft de inhoud een naslagwerk van formaat. Het boek telt acht hoofstukken. Na een korte inleiding van auteur Patricia Schultz wordt in het eerste hoofdstuk aandacht besteed aan het mooiste van Europa. Daarna volgen hoofdstukken over Afrika, het Midden-Oosten, Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en Oceanië, de Verenigde Staten van Amerika en Canada, Latijns-Amerika en de eilanden van het Caribisch gebied, de Bahama’s en Bermuda. Behalve veel bekende toeristische bezienswaardigheden worden er ook festivals en culturele evenementen besproken. Van elk reisdoel wordt behalve een foto ook een korte tekstuele impressie gegeven, veelal aangevuld met tips voor wat betreft ligging, bereikbaarheid en beste bezoektijd. De besproken reisdoelen zijn zeer gevarieerd: van musea en nationale parken tot wereldsteden en festivals. De Nederlandse selectie betreft hoofdstad Amsterdam (met het Rijksmuseum, het Anna Frankhuis, het Van Gogh Museum en de Wallen), Nationaal Park De Hoge Veluwe, Delft, Het Mauritshuis en Zeeland. Dat is een redelijk willekeurige selectie en nergens wordt duidelijk welke criteria voor opname in het boek zijn gehanteerd. Zo worden bijvoorbeeld in het Caribisch Gebied wel Bonaire (duikparadijs), Curaçao (cultuur) en Saba (duikers) genoemd, maar de fraaie witte zandstranden van Aruba bijvoorbeeld weer niet. Ondanks de op het oog wat willekeurig gekozen onderwerpen is het een heerlijk boek (zie bijgaande foto’s) om door te bladeren. De foto’s in het boek zijn afkomstig uit stockbureaus van over de hele wereld. Dat maakt dat de kwaliteit van de foto’s uiteenloopt van platgetreden kiekjes tot fraaie sfeerbeelden. Desondanks maken de veelal op een royaal formaat afgedrukte foto’s het tot een heerlijk kijkboek. Een prima boek om inspiratie om te doen voor een volgende trip of om heerlijk in een leunstoel bij weg te dromen. Overzichtskaarten per regio en een uitgebreid geografisch register maakt het zoeken naar specifieke bestemmingen gemakkelijk. Het boek kost € 49,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!