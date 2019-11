Sony lanceert eerste 1000 tracks voor 360 Reality Audio

Sony heeft de eerste 1000 tracks in het 360 Reality Audio-formaat beschikbaar gesteld. Het gaat om tracks van onder andere Cabello, Mark Ronson en Pharrell Williams via de streamingdiensten Amazon Music HD, Deezer, nugs.net en TIDAL. De content zal in eerste instantie beschikbaar zijn voor consumenten in Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan.

360 Reality Audio garandeert een driedimensionale muziekbelevenis die luisteraars het gevoel geeft dat het geluid vanuit alle richtingen komt. Deze ervaring wordt mogelijk gemaakt door de object-based spatial audio technologie van Sony. Onlangs heeft Sony de integratie van 360 Reality Audio in de Amazon Echo Studio aangekondigd. Dit is de eerste draadloze speaker die een driedimensionale muziekbeleving vanuit één losse speaker kan reproduceren. Bekijk hier een video over het concept van 360 Reality Audio:

De 360 Reality audiocodec maakt het voor producers en artiesten mogelijk om een 360-graden muzikale belevenis te creëren. Elementen als de positie, afstand en hoek van bijvoorbeeld instrumenten in de studio wordt meegenomen in de geluidsopnamen. Dit resulteert in een muziekbelevenis die voelt als het bijwonen van een live-concert. Sony werkt voor het bouwen van een muzikaal ecosysteem samen met grote muzieklabels (Sony Music Entertainment, Universal Music Group en Warner Music Group), Live Nation, muziekdistributiediensten en andere muziekorganisaties.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl/electronics/360-reality-audio.