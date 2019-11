Nieuw van Olympus is de PEN E-PL10, een compacte Micro FourThirds 16-megapixel systeemcamera. De E-PL10 biedt een scala aan creatieve opties en is de perfecte keuze voor fotografen die niet meer genoeg hebben aan hun smartphone. De Olympus PEN E-PL10 is verkrijgbaar in het wit, bruin of zwart.

De Olympus PEN E-PL10 heeft een klassiek ontwerp en is bijzonder gebruiksvriendelijk. Dankzij de geïntegreerde beeldstabilisatie, een 16-megapixel Live MOS-sensor en de TruePic VIII beeldprocessor (die ook in de professionele camera’s van Olympus wordt gebruikt) levert de camera beelden met minimale ruis, zelfs ’s nachts, bij weinig licht, als u 4K- of Full HD-video’s opneemt of als u een telelens gebruikt. De PEN E-PL10 beschikt over een uitklapbaar touchscreen. Tik op het onderwerp op het LCD-scherm om scherp te stellen en tegelijkertijd de sluiter te activeren (AF-aanraaksluiter). Wanneer het scherm is uitgeklapt, schakelt de camera automatisch over op de Selfiemodus, zodat je eenvoudig zelfportretten kunt maken. Je kunt ook de functie e-Portret gebruiken voor een heldere, gladdere huid of overschakelen op filmen met één eenvoudige aanraking.

Als je de hoek van het scherm wijzigt, kun je fotograferen vanuit verschillende perspectieven. Dankzij geïntegreerde WiFi- en Bluetooth-verbindingsopties kunnen foto’s en video’s snel en eenvoudig worden overgezet naar een smartphone, waar en wanneer je maar wilt. Je hebt alleen de gratis Olympus Image Share-app (OI.Share) nodig. De nieuwste versie van de OI.Share-app bevat ook een speciale handleiding voor de E-PL10. Hier vind je instructievideo’s voor verschillende opnamesituaties en een digitale gids vol handige tips en trucs. De Olympus PEN E-PL10 is exclusief verkrijgbaar in de onlineshop van Olympus voor een adviesprijs van € 599,- en in een kit met de M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ-lens voor € 699,-.

Kijk voor meer informatie op www.olympus.nl.