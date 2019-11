Fabrikant Kingston heeft onder de naam Canvas Select PluCanvas Select Plus een compleet nieuwe reeks geheugenkaarten op de markt gebracht. Canvas Select Plus is beschikbaar in SD- en microSD-formaat met een opslag van 16GB tot en met 512GB. De Select Plus microSD-kaarten zijn primair bedoeld voor Android smartphones en de Select Plus SD-kaarten voor gebruik in compacte camera’s. Wij probeerden een Canvas Select Plus 64GB SD-geheugenkaart uit in een compact en een systeemcamera.

De Kingston Canvas Select Plus geheugenkaarten zijn volgens de maker ontworpen met het doel de betrouwbaarheid, flexibiliteit en prestaties te leveren die nodig zijn voor ieder foto- of videoproject. Dankzij de bewezen levensduur kunnen gebruikers vertrouwen op de geheugenkaarten en ze overal mee naar toe nemen. De Canvas Select Plus kaartserie is de ideale geheugenkaart voor het maken van HD opnames en het fotograferen in hoge resolutie op zowel compactcamera’s als op smartphones. De kaart heeft een klasse 10 UHS-I leessnelheid tot 100 MB/s en een maximaal schrijfsnelheid van 85 MB/s. De Canvas Select Plus kaarten zijn beschikbaar in SD-uitvoering van 32 tot en met 512GB en microSD-uitvoering van 16 tot en met 512GB.

Praktijk

Wij hebben een 64GB Canvas Select Plus SD-geheugenkaart uitgeprobeerd in een Canon PowerShot SX740 HS. Deze 18-megapixel systeemcamera levert JPEG-beeldbestanden van circa 7MB, dat betekent dat er op deze geheugenkaart maar liefst ruim 9.000 JPEG-beelden passen! En dankzij de rappe schrijfsnelheid van 85 MB/s is de camerabuffer bij burst-fotografie minder snel vol. Men kan langer achtereen door blijven fotograferen en de camerabuffer is ook sneller leeg, zodat men snel weer klaar is voor de volgende opnamen. Overigens werkt deze kaart ook prima in een Sony A7R IV systeemcamera, maar bij het maken van 4K-videobeelden is een Kingston React SD-kaart beter. Ook het kopiëren van gemaakte beelden naar de computer gaat dankzij de hoge leessnelheid van 100 MB/s vlotter. Zeker als men een USB3.0 kaartlezer als de Kingston MobileLite G4 of de Kingston USB 3.0 High-Speed Media Reader gebruikt.

Conclusie

Kingston heeft met de Canvas Select Plus geheugenkaarten een reeks uitstekende en ook zeer betaalbare geheugenkaarten op de markt gebracht. De kaarten zijn duurzaam en hebben dusdanig snelle overdrachtssnelheden dat men probleemloos beelden en video’s in de hoogste resolutie onder de meest uiteenlopende omstandigheden vast kan leggen. Ook het kopiëren van beelden gaat lekker vlot. De Kingston Canvas Select Plus geheugenkaarten worden gedekt met een levenslange garantie en gratis technische ondersteuning. Prijzen variëren vanaf € 5,99 (voor 32GB) tot circa € 105,- (512GB). Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.kingston.com.