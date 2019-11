Speciaal voor senioren heeft uitgeverij Visual Steps een boek over het gebruik van een iPad met iOS 13 en hoger op de markt gebracht. In iPad voor senioren met IOS 13 en hoger (ISBN 9789059056954) wordt op de bekende visuele wijze aandacht besteed aan het bedienen en gebruiken van een iPad met het nieuwste Apple besturingssysteem iOS 13.

Het 248 pagina’s tellende boek telt acht hoofdstukken, te weten De iPad, Mailen met uw iPad, Internetten met uw iPad, De standaard apps en functies, Apps downloaden en beheren, Foto’s en video, Instellingen maken, en de iPhone. Het boek is geschreven volgens de Visual Steps-methode en opgezet als een cursus die u stap voor stap door alle belangrijke functies van de iPad met iOS 13 begeleidt. Alle belangrijke onderwerpen komen daarbij aan bod. Bijvoorbeeld e-mails versturen, surfen op internet, apps downloaden, maar ook foto’s en video bekijken en muziek beluisteren. Stap voor stap en in uw eigen tempo maakt u ook kennis met de nieuwe en vernieuwde functies van het besturingssysteem iOS 13. Het boek wordt afgesloten met een overzicht van de belangrijkste handelingen. Het boek is geschikt voor gebruikers van een iPad of iPad mini met daarop iOS 13 geïnstalleerd. Met dit praktische boek raakt u in korte tijd vertrouwd met uw iPad (mini) en het is dan ook een prima boek voor beginnende iPad-gebruikers. Het kost € 22,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com.