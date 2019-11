Canon heeft met de Zoemini S een compacte instant-cameraprinter op de markt gebracht. Dit nieuwe model cameraprinter in zakformaat neem je gemakkelijk overal mee naartoe zodat je, waar je ook bent, in een handomdraai foto’s op zelfklevend 5×7,6cm Zink fotopapier af kunt drukken. Wij namen de proef op de som.

De Canon Zoemini S is verkrijgbaar in drie stijlvolle kleuren: roségoud, matzwart en parelmoerwit. De Zoemini S wordt geleverd inclusief een micro USB-oplaadkabel (USB A naar Micro), een Quick Start Guide, een infoblad over regelgeving, polsriem en een set Canon Zink-fotopapier (10 vel fotopapier en 1 Smart Sheet). Dankzij de 10 vel zelfklevend, scheur- en veegbestendige Zink printpapier, kunnen dierbare momenten direct geprint worden en als decoratie worden gebruikt: van het versieren van een slaapkamerwand tot een koelkast of een smart-apparaat. Extra papier is verkrijgbaar in verpakkingen van 20 of 50 vel. De Zoemini S heeft een 8-megapixelcamera en een micro SD-kaartsleuf om met hetzelfde apparaat foto’s te maken, te printen en te delen, waar je ook bent. De Zoemini S is tevens voorzien van een spiegel aan de voorzijde en een ringlicht voor de perfecte selfie. Het apparaat past moeiteloos in de palm van een hand, jas- of rugzak en kan dus eenvoudig overal mee naartoe worden genomen.

Mini Print-app

Daarnaast is de cameraprinter eenvoudig in gebruik en op afstand te bedienen via de Canon Mini Print-app. De app is beschikbaar voor iOS en Android apparaten. De smartphone of tablet moet Bluetooth versie 4.0 (of hoger) en besturingssysteem iOS 9.0 (of hoger) of Android 4.4 (of hoger) hebben. Met Mini Print-app kunnen gebruikers hun foto’s direct vanaf een smartphone of tablet printen en bovendien kunnen ze de gemaakte beelden bewerken met een reeks creatieve filters en kaders. Dankzij deze app worden gebruikers ook niet geconfronteerd met de uitdagingen van groepsselfies, want functies als bediening op afstand zorgen er namelijk voor dat iedereen in beeld komt. Naast Instagram en Facebook stelt de Canon Mini Print-app gebruikers tevens in staat om verbinding te maken met Google Photos en Dropbox, zodat ze onderweg direct prints van dierbare herinneringen kunnen maken. De Mini Print-app werkt ook met de losse Zoemini printer en andere Zoemini instant-cameraprinters van Canon.

Praktijk

De Zoemini S is circa 8×21,5x12cm groot, weegt slechts 188 gram en is gemaakt van kunststof. Na het opladen van de accu via de USB-kabel en het plaatsen van het fotopapier is de Zoemini S gereed voor gebruik. Wel goed opletten dat men het papier met Smart Sheet op de juiste manier in de camerasprinter plaatst. Aan de voorkant zien we het vaste 25,4mm/F2.2 objectief met daar omheen een spiegel en een ringlicht met 8 LED’s. In de spiegel is een kader afgebeeld zodat men bij het maken van een selfie of groepsfoto precies kan zien of men binnen en beeldkader valt. Verder zien we aan de voorzijde de flitser en de doorzichtzoeker. Bovenop de Zoemini S zit de ontspanknop, de aan/uit-schakelaar, een schuif voor de flitsinstellingen (Off, Auto en Full) en een LED-indicatielampje. Op beide hoeken zit een uitsparing voor de draagriem. Aan de achterzijde zit de zoeker, een knop om het afdrukformaat (2×2 of 2×3) te selecteren, een knop om en een grote schuif waar achter het fotopapier wordt geplaatst. Aan de zijkant zit tot slot de uitvoersleuf waar de printjes uitkomen. De werking is daarna simpel: na het maken van een foto kleurt de LED-lamp bovenop afwisselend groen, paars, blauw en wit en een paar seconden later rolt het printje uit de camera.

Conclusie

De Canon Zoemini S is een leuke gadget. Vooral op feestjes en dergelijke is het aardig om foto’s van leuke momenten direct met anderen te kunnen delen. De kwaliteit van zowel de printjes als de 8-megapixelfoto’s op het geheugenkaartje is redelijk. De Canon Zoemini S kost € 134,99 en is onder andere verkrijgbaar op Bol.com. Mensen die liever met hun smartphone fotograferen kunnen er eventueel voor kiezen om de iets goedkopere Canon Zoemini mobiele fotoprinter aan te schaffen. Die levert hetzelfde formaat fotoprints, maar men kan de gemaakte foto’s dan ook direct via andere kanalen delen. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar de losse Canon Zoemini fotoprinter. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.