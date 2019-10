Sony NW-A100TPS Walkman

Ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de Walkman introduceert Sony de NW-A100TPS. Op de achterkant van dit nieuwe model prijkt een speciaal logo. Bovendien levert Sony deze editie in een bijzondere verpakking en met een speciaal cassetterecorder-hoesje in de stijl van de eerste Walkman (TPS-L2).

Dit als knipoog en ode aan de Sony’s eerste draagbare cassettespeler. Deze werd gelanceerd op 1 juli 1979 en ontketende een ware revolutie in de manier waarop mensen naar muziek luisterden. De cassettespeler gaf hen de vrijheid om altijd en overal naar muziek te luisteren. De NW-A100TPS Walkman is zeer compact en is uitgevoerd in een zwart design met op de achterzijde het 40th anniversary Walkman logo. Dit model beschikt over een speciale gebruikersinterface en screensaver met het beeld van een cassettebandje. Het beeld van het cassettebandje dat op het scherm van de Walkman verschijnt, hangt af van de codec van de muziek. Sony heeft tevens een exclusieve Walkman 40th Anniversary-verpakking ontworpen. Deze verpakking is compleet met het 40th Anniversary-logo op de achterkant en het cassetterecorder-hoesje in de stijl van de eerste Walkman. Ook worden er twee Walkman 40th Anniversary-stickervellen meegeleverd.

HD Display

De NW-A100TPS is voorzien van een 3,6 inch HD display en USB-Type-C. Dankzij de Android-ondersteuning via WiFi zijn miljoenen liedjes toegankelijk via diverse streaming services. Tevens is er toegang tot downloaddiensten om muziek op kunnen slaan op het toestel. De Walkman biedt indrukwekkende geluidskwaliteit dankzij Hi-Res Audio, DSD (11.2MHz/ PCM conversie), PCM (384kHz/32bit) en biedt ondersteuning voor S-Master HX. Bovendien ondersteunt dit toestel LDAC voor een uitstekend geluid via een draadloze of bedrade verbinding. Verbinden met een koptelefoon gaat eenvoudig via NFC en Bluetooth en dankzij Qualcomm aptX HD audio blijft het signaal stabiel. De NW-A100TPS speelt naast gangbare audioformats ook DSD-bestanden en MQA. Dankzij een batterijlevensduur van 26 uur genieten muziekliefhebbers lang van hoogwaardig geluid.

De Sony NW-A100TPS met 16 GB is vanaf november 2019 verkrijgbaar voor € 440,-.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.