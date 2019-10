Ring videodeurbel in Halloween sferen

Bezitters van een Ring videodeurbel kunnen hun huis in Halloween-sferen brengen met behulp van diverse leuke Chime-geluiden. Om die te kunnen gebruiken dient men wel te beschikken over een Ring Chime.



Iedereen met een Ring videodeurbel en een of meer bijbehorende Ring chimes kan de nieuwe Chime-geluiden vinden in de Ring app. De Halloween Chime-geluiden dragen namen als Bats, Ghosts, Howl, Scream, Spooky Organs, Witch Cackle, Creepy Laugh, Screeching Cat en Creaking Door. Er is ook een speciaal Chime-geluidje gebaseerd op het themaliedje van The Adams Family. In de VS zijn ook twee speciale Halloween faceplates met een spinnenweb- en vleermuis-thema voor de Ring Video Doorbell 2 uitgebracht, maar die zijn in de Nederlandse Ring webwinkel niet te koop.

Kijk voor meer informatie op www.ring.com.