OmiCam 4K VR-actiecamera

De OmiCam biedt gebruikers een nieuwe manier om 4K Virtual Reality content vast te leggen. Met deze vernuftige draagbare VR-camera neem je elk avontuur op met slechts één klik. Geniet vervolgens van de meeslepende video van je avonturen alsof je ze door je eigen ogen herbeleeft.

De OmiCam wordt geleverd inclusief draagtasje, micro-USB oplaadkabeltje, 16 GB micro SD geheugenkaartje en draagclip. De OmiCam beschikt over een 12-megapixel beeldsensor waarmee foto’s van 4320×2160 pixels en video’s in 4K (3840×2160), 2.5K (2560×1440) of Full-HD (1920×1080) met 30 beelden per seconde kunnen worden gemaakt. Het apparaatje is 9,4x2x4,6cm groot en weegt circa 110 gram. Bovenop zit een bolle 240 graden fisheye-lens met 4K VR-resolutie die zelfs meer registreert dan wat u feitelijk ziet. Door de unieke plaatsing van de lens onder 45 graden worden menselijke ogen perfect gesimuleerd en legt de camera elke ervaring op een natuurlijke manier vast vast. Aan de onderkant zit een statiefschroefdraad en achter een klepje zit de micro USB-sleuf en SD-poort. Via de USB-poort en het meegeleverde USB-kabeltje kan men de ingebouwde 1100 mAh accy opladen. Op een volle accu kan men maximaal 70 minuten video in 4K-kwaliteit opnemen. De OmiCam zet men aan via de aan/uitknop aan de zijkant en via een knop achterop kan men schakelen tussen foto-, video- en LifeLog-modus. In deze laatste stand neemt de OmiCam automatisch elke 1, 3 of 5 minuten een korte clip op en kan langer dan 15 uur operationeel zijn.

Stabilisatie

Het gepatenteerde OMI-algoritme (Optical Motion Intelligence) houdt de OmiCam gestabiliseerd tijdens het opnemen onder alle omstandigheden. Zelfs als OmiCam zich in een scheve hoek bevindt, zal het OMI-algoritme de horizon vinden om het beeld zonder dure gimbal of andere accessoires rechts te houden. Draag hem dan ook zoals het beste uitkomt, verticaal of horizontaal. Het maakt niet uit hoe hobbelig de omstandigheden zijn, dankzij het krachtige ingebouwde stabilisatiesysteem levert de OmiCam altijd heldere en schokvrije videobeelden. De OmiCam is spatwater- en stofdicht met IP65 certificering, zodat het de meeste weersomstandigheden en buitensituaties kan weerstaan, zonder dat hiervoor cases of andere accessoires benodigd zijn. Met de optioneel verkrijgbare waterdichte behuizing kan de OmiCam ook onder water werken en prachtige onderwaterfoto’s en –video’s te maken. Verbonden via een eigen WiFi-signaal kan de OmiCam vastgelegde beelden direct live streamen naar smartphone of tablet. De beelden kunnen dan direct worden bekeken, bewerkt, live gestreamd of gedeeld via de OMI Studio-app.

OMI Studio

Onder de naam OMI Studio is software beschikbaar voor het beheren en bewerken van beelden gemaakt met de OmiCam. De software is beschikbaar in de vorm van een app voor smartphones en tablets (iOS en Android), alsmede in de vorm van een download voor gebruik op Windows en MacOS computers. Met de OMI Studio app kan men de OmiCam via het ingebouwde WiFi-signaal met een tablet of smartphone verbinden en vervolgens via de knoppen Recording, Lifelog, Instant Sharing, Camera Album, My VR Story, Explore en live stream de OmiCam bedienen, gemaakte beelden bekijken, bewerken en delen. Opnemen gaat via Recording en via Camera Album zijn de opgeslagen beelden te bekijken. Met Lifelog activeert met de gelijknamige opnamefunctie en via Instant Sharing kan men beelden live via Instagram, Facebook en Youtube met anderen delen. Het maken van een VR Story is in de app beperkt tot videobeelden van maximaal 60 sec. De OMI Studio software op PC (Windows 7 of later) of Mac (macOS 11 of later) heeft deze beperking niet en kan men naar hartenlust VR-video’s monteren door ze naar een videobalk onder aan het scherm te slepen. Kortom, met app en desktop software beschikt men over voldoende opties om de gemaakte VR-beelden naar eigen inzicht te bewerken en delen.

Conclusie

De OmiCam is een aantrekkelijke actiecamera die dankzij de eenvoudige bediening gemakkelijk in gebruik is en het slimme OMI-algoritme zorgt ervoor dat de videobeelden altijd stabiel en vrij rustig ogen. De software ondersteuning via app en desktop applicaties is prima. De 4K-videokwaliteit is uitstekend. De OmiCam kost € 269,- en is onder andere te koop op Bol.com. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.omicam.com of www.digitrading.nl.