Met Philips Hue aanwezigheid nabootsen

Hue Labs is een testomgeving waar Philips onder de naam ‘formulas’ kant-en-klare oplossingen voor Hue lampen worden gepubliceerd. Je kunt een dergelijke oplossing rechtstreeks in de Hue app activeren, maar men moet wel verbonden zijn met hetzelfde WiFi-netwerk waarop de Hue bridge is aangesloten. De formule Advanced presence mimicking is met het oog op de komende vakantieperiode interessant. Met deze formule kan men bij afwezigheid door middel van de verlichting nabootsen dat er toch mensen in huis zijn.

In totaal telt Hue Labs momenteel 35 scènes, genaamd Tap toggle, Tap dimmer, Conditional schedules, Sleep buddy, Personal wake up, Outdoor living scene, Sunset to sunrise, Livings scenes, Sensor couple, Three times is a charm, Cooking timer, Cinema scene, Scene playlist, Sensing the weekend, Light schedules with randomness, Welcome home with auto off, Nursery light, Prepare me to go to sleep, No motion no fuss, Formula scheduler, Timed off, Sunrise as a trigger, Meditation lights, Kids on the loose, Do not disturb my scene, Temperature monitor, Advanced presence mimicking, Candelight romance, Sunlight as a switch, Feel better with light, Mimic presence on motion, Sensor snooze, TV mimicking, Briefly bright, en Multi user geofencing, Veel van de namen maken al duidelijk wat de bedoeling van de desbetreffende formule of scène is.

Sensor en Tap

Tien scènes zijn speciaal bedoeld voor de Hue Motion Sensor, vier voor de Hue Tap waarvan er twee ook geschikt zijn voor de Hue Dimmer. Deze scènes maken de Hue Motion sensor, Hue Tap en Hue Dimmer nog slimmer. Zo kan men bijvoorbeeld met de formule Sensor couple twee Hue Motion sensoren aan elkaar koppelen om een grote ruimte te kunnen bestrijken en met de formule Sunlight as a switch kan de lichtsensor in een Hue Motion Sensor gebruikt worden om bijvoorbeeld bij invallende duisternis het licht aan te laten gaan. Met de formule Timed off kan men lampen die zijn aangezet via de Hue Tap of Hue Dimmer na een vooraf ingestelde tijd weer automatisch uit laten gaan. Handig voor bijvoorbeeld in de gang of het toilet. Het gaat te ver om alle formules te bespreken, maar een willen we u niet onthouden.

Aanwezigheid nabootsen

De formule Advanced presence mimicking is bedoeld om bij afwezigheid de suggestie te wekken dat er iemand thuis door lichten in verschillende plekken in huis automatisch aan en uit te laten gaan. De werking is als volgt: men tikt in de Hue-app op Ontdek > Hue Labs en bladert naar de formule Advanced presence mimicking. Tik vervolgens op Try it! en daarna op Setup this formula. Bij Name kan men de Engelse naam van de formule eventueel wijzigen, bijvoorbeeld in Aanwezigheid nabootsen of gewoon Afwezig, en bij Icon kan men een bijpassend icoon selecteren. Bij de optie I want to activate this formula kan men kiezen uit drie opties, te weten Date ranges, Geofencing of Button. Via de optie Date ranges kan men een begin- en einddatum instellen, handig voor een specifieke vakantieperiode. Voor Geofencing moet men eerste gebruikers aanmaken. Via Button kan men de formule via een druk op de knop in Hue Labs activeren. Wij kiezen voor deze optie.

Installeren

Daarna kan men het tijdstip opgeven dat men normaal thuiskomst en de kamers selecteren die dan relevant zijn, zoals de gang, keuken en woonkamer. Bij elke kamer die men aanvinkt kan men tevens de gewenste scène instellen. Daarna stelt men de tijd in dat men normaliter naar bed gaat en selecteert men de bijbehorende kamers, bijvoorbeeld de bad- en slaapkamer. Daarna stelt men de tijd in dat men normaliter gaat slapen en tot slot kan men door middel van een schuifbalk de marge in minuten instellen waarbinnen de formule het aan en uitzetten van lampen mag variëren. Men kan kiezen van 0 seconde tot maximaal 2 uur. Stel hier niet een te korte periode in, want dat valt na een aantal dagen op. Wij kiezen hier voor 30 minuten. Tik nu op Install op de formule te installeren. De zojuist gemaakte formule verschijnt in een lijst Hue Labs Controls. Door er op te tikken kan men de formule activeren, het rode stipje rechtsboven het icoon wordt dan groen ten teken dat de formule actief is. De aangevinkte verlichtingsgroepen zullen nu dagelijks willekeurig aan- en uitgaan conform het opgegeven schema.

Conclusie

Philips laat met het integreren van de Hue Labs testomgeving in de Hue-app duidelijk zien wat er allemaal nog meer mogelijk is met hun Hue-lampen en -schakelaars. De aanwezige formules zijn dan ook een zeer welkome aanvulling op de huidige bedieningsmogelijkheden. Behalve de besproken formule Advanced presence mimicking zijn ook diverse handige formules voor de Hue Motion Sensor en kan men formules toepassen om beter in slaap te vallen en prettiger wakker te worden. Bedenk echter wel dat het een testomgeving is en dat er bugs in de formules kunnen zitten. Desondanks kunnen we bezitters van Hue-lampen zeker aanraden om de formules van Hue Labs eens uit te proberen!

Kijk voor meer informatie op www2.meethue.com/NL-NL/.